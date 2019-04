EU-Austrittspartei & EU-Europawahl 2019

Mödling (OTS) - Bei der aktuellen EU-Europawahl 2019 wird die EU-Austrittspartei nicht am Stimmzettel stehen.

Gründe: (Ver-)schiebungen beim BREXIT, 2 neue Konkurrenten, Geld- mangel, nicht berichtende Medien, diskriminierendes Wahlrecht.



Insbesondere das EU-Austrittstheater der EU-Befürworterin Theresa May wiegt schwer. Viele Leute meinen, dass die Lage in Österreich derzeit nicht viel anders wäre und wollten daher nicht am Amt unterschreiben.



Danke an alle unsere Unterstützer, die das dennoch getan haben.

