Erfolgreiche Premiere für Doktor Schiwago

Musical Frühling in Gmunden begeistert mit Österreichischer Erstaufführung

Gmunden/Linz/Wien (OTS) - Am 11. April feierte das international erfolgreiche Musical Doktor Schiwago im Stadttheater Gmunden seine Österreich-Premiere. Das Premieren Publikum zeigte sich begeistert. Und Musical Frühling in Gmunden Intendant Markus Olzinger meinte mit Stolz: "Es ist so unendlich schöne Musik, dargebracht von ganz fantastischen Darstellern. Doktor Schiwago ist ein Musical mit durchgehender Gänsehautgarantie".

Das Musical, nach dem Roman von Boris Pasternak und bekannt durch die Verfilmung mit Omar Sharif in der Hauptrolle, stammt aus der Feder von Lucy Simon. In der Gmundner Erstaufführung übernahm Yngve Gasoy-Romdal die Titelpartie als Doktor Schiwago, die Rolle der Lara spielt Elisabeth Sikora. Beide feierten bereits 2018 bei Jane Eyre große Erfolge in den Hauptrollen.

Internationaler Musical-Erfolg erstmals in Österreich

Das Musical Doktor Schiwago wurde ursprünglich 2006 unter dem Namen Zhivago im La Jolla Playhouse in San Diego, Kalifornien, uraufgeführt. Es folgten Erfolgsproduktionen u.a. in Australien, Korea, Polen, Schweden und Deutschland. In Gmunden erlebte dieses herausragende Werk nun seine österreichische Erstaufführung. Es inszenierte erneut der Intendant des Musical Frühlings Markus Olzinger. "Ich liebe dieses Werk“, zeigt er sich von Doktor Schiwago angetan, „und ich wollte es schon direkt nach dem Geheimen Garten zeigen. Da es aber auch personell das größte bisherige Musical in Gmunden ist, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt.“

Die musikalische Leitung liegt in den bewährten Händen von Caspar Richter.

Pressetext Langfassung sowie weitere Bilder und Informationen unter: www.lehmann.co.at/erfolgreiche-premiere-fuer-doktor-schiwago/

