BMDW: Staatspreis Wirtschaftsfilm 2019 geht an A1 Telekom Austria AG

Beste Wirtschaftsfilme des Landes ausgezeichnet - Staatspreis für Video-Serie "New Ways of Working im A1 Headquarters"

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat am Donnerstagabend im Rahmen einer Festveranstaltung in der WKO Sky Lounge den Staatspreis Wirtschaftsfilm 2019 vergeben.

Aus der Rekordzahl von 119 Einreichungen ging die A1 Telekom Austria AG als Produzent und Auftraggeber für das Video "New Ways of Working im A1 Headquarters" als Staatspreisträger hervor. Mit einer intern produzierten Video-Serie kommuniziert A1 die schwierigen Themen einer Unternehmensübersiedlung und der Umstrukturierung von Arbeitsplätzen. Für die hochkarätig besetzte Experten-Jury wird "auf humorvolle Art das tägliche Zusammenleben in einem Open Space Büro und das 'Neue Arbeiten' thematisiert. Die Filme überzeugen aber nicht nur durch diese innovative Herangehensweise, sondern auch durch ihre professionelle handwerkliche Umsetzung."

Seit 2005 wird alle zwei Jahre der Staatspreis Wirtschaftsfilm vergeben. Zielsetzung des Staatspreises ist es, Image und Bekanntheitsgrad des Wirtschaftsfilms zu verbessern und ihn als eigene Filmgattung verstärkt im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu positionieren. Der Wirtschaftsfilm, als zentrales Instrument der Unternehmenskommunikation, verfügt über eine breite Palette an Anwendungsgebieten, die von interner und externer Kommunikation und Information über Schulung, Imagefilm, Leistungs- und Produktpräsentation bis hin zu Tourismus und Berufsinformation reicht.

Nominierungen zum Staatspreis

Neben dem Staatspreisträger wurden weitere fünf Projekte für den Staatspreis nominiert:

• "FunderMax – For People who create": Produzent: MONTE NERO Productions, Auftraggeber: FunderMax GmbH

• "Imagefilm The Skills Group": Produzent: News on Video GmbH, Auftraggeber: The Skills Group GmbH

• "Luft zum Atmen für die Industrie": Filmproduzenten: MARES.FILM und CASAMEDIA filmproduktion GmbH, Auftraggeber: Kappa Filter Systems GmbH

• "Nonoy and the Seamonster": Filmproduzent: Wildruf KG, Auftraggeber: WWF Österreich

• "Österreich. Die Kunst des Entdeckens": Filmproduzent:

Kaiserschnitt Film GmbH, Auftraggeber: Österreich Werbung

Sonderpreise in zwei Kategorien

Im Rahmen der Staatspreisverleihung wurden folgende Sonderpreise vergeben:

Sonderpreis für junge Filmproduzentinnen und -produzenten

• "METAGRO - Die Edelstahlprofis": Filmproduzent: prettyFrames, Auftraggeber: METAGRO Edelstahltechnik AG

Sonderpreis für das beste audiovisuelle Kommunikationskonzept im digitalen Raum

• "Pimp das Postmobil": Filmproduzent: Warda Network GmbH, Auftraggeber: Österreichische Post AG

Bilder der Staatspreis-Verleihung stehen auf www.staatspreisfilm.at und der Homepage des Wirtschaftsministeriums (www.bmdw.gv.at) unter der Rubrik Ministerium/Staatspreise zum Download bereit.

