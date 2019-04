AVISO – 12. bis 20. April 2019: „KarFREItag für alle“ – Österreichweite SPÖ-Aktionstage zu Ostern

Rendi-Wagner, Drozda und Brunner bei Verteilaktion am 18.4. - SPÖ fordert freien Karfreitag für alle

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „KarFREItag für alle“ finden von heute, 12. April 2019, bis Samstag, 20. April 2019, in ganz Österreich Aktionstage der SPÖ statt, um Druck für einen arbeitsfreien Karfreitag zu machen. In der Woche vor Ostern macht die SPÖ damit gegen die arbeitnehmerInnenfeindliche Politik der ÖVP/FPÖ-Regierung mobil, die den Menschen die 60-Stunden-Woche und den 12-Stunden-Tag aufgezwungen sowie den freien Karfreitag für alle ArbeitnehmerInnen verhindert hat. Höhepunkt der SPÖ-Aktionswoche ist der Aktionstag am Donnerstag, 18. April 2019, mit SPÖ-Parteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner. Nähere Informationen folgen in der kommenden Woche. **** (Schluss) mr

