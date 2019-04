NEOS fordern den sofortigen Ausschluss von Reinhard Rebhandl

Egger: „Marlene Svazek muss umgehend handeln.“

Salzburg (OTS) - Erschüttert reagieren die NEOS Salzburg auf den heutigen Bericht in den Salzburger Nachrichten bzgl. der Mitgliederlisten der Identitären. Auf der vom BVT erstellten Mitgliederliste der Identitären findet sich auch der ranghohe FPÖ Politiker Reinhard Rebhandl: „Reinhard Rebhandl ist kein unbeschriebenes Blatt. Die Medien haben vor einem Jahr ausführlich über seine Vergangenheit berichtet. Die heutigen Enthüllungen zeigen für uns ganz klar: Herr Rebhandl hat nichts dazugelernt. Aus diesem Grund fordern wir die FPÖ und Marlene Svazek umgehend auf, Konsequenzen zu ziehen. Reinhard Rebhandl muss von der FPÖ ausgeschlossen werden und das FPÖ Ersatzmitglied des Bundesrates muss neu bestellt werden“, stellt NEOS Klubobmann Sepp Egger fest.



„Angesichts der Enthüllungen des BVT stellt sich für uns NEOS die Frage: wie lang ist Herr Rebhandl schon Mitglied der Identitären und weiß das die FPÖ Landesparteispitze? Immerhin war bei der Hochzeit von Herrn Rebhandl im letzten Jahr die gesamte Salzburger „FPÖ-Prominenz“ um Marlene Svazek vertreten. Frau Kollegin Svazek, ich fordere Sie hier umgehend zu einer Stellungnahme auf“, sagt Egger und fügt an: „Rebhandls offensichtliche Gesinnung hat weder in Salzburg noch in Österreich irgendetwas verloren.“



Er erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass es für die Salzburger FPÖ nicht der erste „Zwischenfall“ mit den Identitären ist. Im Januar 2015 hat der FPÖ Gemeinderat Andreas Reindl an einer Demonstration der Identitären in der Stadt Salzburg teilgenommen. Diese Teilnahme blieb damals ohne Konsequenzen. Für NEOS steht fest, dass die medial kolportierte Mitgliedschaft von Reinhard Rebhandl Konsequenzen haben muss.

Rückfragen & Kontakt:

Landtagsklub NEOS Salzburg

Christoph Ammerer

Leitung Kommunikation

0664 / 8878 2467

christoph.ammerer @ neos.eu

www.neos.eu