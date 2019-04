ALD Automotive startet Langzeitmietangebot für Privatkunden und Gewerbetreibende

Wien (OTS) - Der Fuhrparkspezialist ALD Automotive Österreich geht neue Wege und richtet sich mit dem neuen Langzeitmietangebot „Private Rent“ erstmals auch an Privatkunden. Mit dem all-inclusive Mobilitätsmodell können die Kunden von ALD Automotive ihr Wunschfahrzeug frei wählen und sind zu einer fixen monatlichen Rate völlig sorgenfrei unterwegs. Sämtliche Kosten rund ums Auto wie Wartung und Reparaturen, Versicherung, Steuern, Winterbereifung oder Räderwechsel sind im Preis inbegriffen.

Mit Private Rent startet ALD Automotive ein neues Mobilitätskonzept, das dem heutigen Zeitgeist entspricht: Ab einer Laufzeit von 12 Monaten können Kunden ihr Traumauto mieten, ohne sich dabei um Versicherung, Wartung oder Vignette kümmern zu müssen. Ebenso im Angebot inbegriffen ist beispielsweise auch die An- und Abmeldegebühr des Fahrzeugs. Und wer eine Panne hat, dem steht europaweit und rund um die Uhr die ALD Unfall- und Pannenhilfe zur Verfügung. Lediglich die Tankkosten müssen noch vom Mieter selbst getragen werden. Angeboten wird das rundum-sorglos Paket bereits ab 299 Euro monatlich, wobei die Preise je nach Marke, Modell, gewählter Ausstattung und Laufzeit variieren. Dabei gilt, je länger man mietet, desto günstiger wird es. Zudem kann die Mietdauer dank des praktischen Abo-Plan Modells je nach Bedarf flexibel verkürzt oder verlängert werden.

„Was man bereits vom Handytarif oder dem Pauschalurlaub kennt, bieten wir unseren Kunden nun auch fürs Auto: Ein All-Inclusive Paket, mit dem sich unsere Kunden entspannt zurücklehnen können“, so ALD Automotive Geschäftsführer Martin Kössler über Private Rent und ergänzt „In unserer Gesellschaft bekommt Zeit einen immer höheren Stellenwert. Mit Private Rent möchten wir unsere Kunden entlasten und ihnen neben finanzieller Sicherheit auch mehr Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben schenken.“

Dass ALD Automotive mit Private Rent am Puls der Zeit liegt, bestätigt auch der immer stärker werdende Trend in Richtung „Nutzen statt Besitzen“. Vor allem bei jüngeren Leuten nimmt das Bedürfnis ab, ein eigenes Auto zu besitzen. Vielmehr steht die Mobilität im Fokus. „Das zeigt sich auch in Märkten wie etwa Großbritannien, Niederlande, Frankreich oder Italien, in denen das Langzeitmietangebot bereits erfolgreich etabliert werden konnte“, sagt Martin Kössler über das Wachstumspotential von Private Rent.

Das Langzeitmietangebot richtet sich aber auch an Gewerbetreibende. Mittels Car Allowance, einem monatlichen Mobilitätsbudget, können Unternehmen Private Rent auch ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen zu Private Rent finden Sie unter www.aldautomotive.at

ALD Automotive

ALD Automotive ist eine Tochter der französischen Geschäftsbank Société Générale und gehört international zu den führenden Anbietern von Mobilitätslösungen für Unternehmen und Privatkunden. Weltweit verwaltet das Unternehmen über 1,6 Millionen Fahrzeuge in 43 Ländern und zählt damit bei der geografischen Abdeckung zu den Spitzenreitern seiner Branche. In Österreich ist der Fuhrparkexperte mit rund 70 Mitarbeitern seit 2004 tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Claudia Haghofer, MSc

Marketing Manager Austria and Switzerland

ALD Automotive

Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH

Rivergate, Handelskai 92, 1200 Wien

Tel. +43 1 526 52 25-171

claudia.haghofer @ aldautomotive.com