Norican Global A

S gibt Rücktritt des Präsidenten und CEO bekannt

Taastrup, Dänemark (ots/PRNewswire) - Norican Global A/S ("Norican Group"), eine mehrheitlich im Besitz der Altor Fund IV Holding AB ("Altor") befindliche Private-Equity-Portfoliogesellschaft, wurde gestern von Robert E. Joyce, Jr. über seine Absicht informiert, sein Amt als Präsident und CEO sowie als Vorstandsvorsitzender der Norican Group mit Wirkung zum Sonntag, den 31. März 2019 niederzulegen.

"Nach siebzehn Jahren als Leiter dieser großartigen Organisation und mit den aktuellen Rekordergebnissen, die wir im Jahr 2018 bei Umsatz und EBITDA erzielt haben, ist es an der Zeit, dass Norican in seine nächste Phase der strategischen Führung eintritt", sagte Joyce. "Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team seit 2002 erreicht hat. Aber jetzt ist es an der Zeit für einen neuen Ansatz für die Zukunft von Norican. In den letzten Monaten führte ich Gespräche mit dem Vorsitzenden der Norican Group, Herrn Jean-Marc Lechêne, und dem leitenden Partner von Altor, Herrn Søren Johansen, und wir sind uns einig, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für das Team für einen Führungswechsel ist. Dementsprechend werde ich am kommenden Sonntag mein Amt als Vorstandsvorsitzender, Präsident und CEO niederlegen, jedoch über die gesamte Investitionsperiode von Altor ein wesentlicher Aktionär bleiben."

Herr Joyce schloss mit dieser Feststellung: "Es war mir eine große Ehre, im Laufe meiner Karriere mit einem so engagierten und professionellen Team zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dass sie auch meinem Nachfolger das gleiche Maß an Engagement und Professionalität entgegenbringen werden."

"Wir verabschieden uns heute mit viel Bewegtheit von Rob", sagte Herr Lechêne. "Während seiner langen Amtszeit hat er Norican als weltweit führendes Unternehmen in der Teileentwicklung und -vorbereitung etabliert und gleichzeitig ein großartiges Team aufgebaut. Rob kann rechtmäßig stolz auf das sein, was er erreicht hat! Ich wünsche ihm außerdem im Namen des gesamten Vorstands viel Erfolg und Zufriedenheit für das neue Kapitel in seinem Leben."

www.noricangroup.com

www.altor.com

Rückfragen & Kontakt:

Vanessa Ashworth

VP - Marketing Communications Norican Group

M: +44(0)7795-811268