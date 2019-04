Die DJ Legende „GIGI D‘AGOSTINO“ kommt 2019 für ein exklusives Konzert nach Tirol!

Moosburg (OTS) - Hitradio Ö3 präsentiert am 21.Dezember exklusiv in der Olympiahalle Innsbruck die DJ-Ikone aus Italien!

Mit seinen legendären Hits wie „L'Amour Toujours“, „BlaBlaBla“ oder „The Riddle“ hat er schon lange Kultstatus erreicht! Mit dem aktuellen Song „In my mind“ stürmt er aktuell die internationalen Charts und hat mit über 400 MIO. Aufrufe der Spotify Hit des Jahres produziert!

Nun kehrt der Italo Star zurück nach Österreich! Es ist das einzige Konzert von Gigi D‘Agostino exklusiv 2019 in Tirol! Übrigens, seine Konzerte in der Wiener Stadthalle im November und in der Kärnten Halle im Oktober in Klagenfurt sind bereits ausverkauft! Also sichert euch rasch ein Ticket!

Tickets gibt es am kommenden Montag 15. April ab 10:00 Uhr via oeticket.com!

Rückfragen & Kontakt:

Semtainment GmbH & Co KG

Thomas Semmler

Managing Director

0664/ 5373786

thomas @ semtainment.at

www.semtainment.at