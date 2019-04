WaterEquity kündigt die Schließung seines renommierten 50 Millionen US-Dollar Impact-Investitionsfonds an

Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) - WaterEquity, der erste Impact-Investmentmanager, der sich ausschließlich auf die Beendigung der globalen Wasserkrise konzentriert, gab die Schließung seines Vorzeigefonds mit einem Gesamtvolumen von 50 Millionen US-Dollar bekannt. Zu den Investoren gehören die Bank of America, die Overseas Private Investment Corporation (OPIC), Ceniarth LLC, Niagara Cares sowie die Conrad N. Hilton, Skoll und Osprey Foundations.

Fonds für Finanzinstitute und Wasser- und Abwasserunternehmen in Indien, Indonesien, Kambodscha und den Philippinen

Die von dem Schauspieler Matt Damon und dem Sozialunternehmer Gary White gegründeten Fonds von WaterEquity investieren in ein Portfolio von Finanzinstituten und Unternehmen in Schwellenländern, die es ihnen ermöglichen, sich zu skalieren, die steigende Marktnachfrage zu befriedigen und Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen zu bieten.

"Wir freuen uns sehr über die Resonanz auf unseren Fonds und schätzen das Vertrauen unserer Investoren in die Fähigkeit von WaterEquity, positive soziale und finanzielle Auswirkungen zu erzielen", so Alix Lebec, EVP, Investor Relations.

Die Investitionen des Fonds zielen auf nachhaltige Renditen bei hoher Bonität und sind in drei Komponenten gegliedert: finanzielle Integration, Gender-Lens-Investitionen und die Finanzierung von Sozialunternehmen. Durch Investitionen in Finanzinstitute und Wasser- und Abwasserunternehmen in ganz Indien, Indonesien, Kambodscha und den Philippinen soll der Fonds 4,6 Millionen Menschen den Zugang zu sauberem Wasser oder sanitären Einrichtungen erleichtern.

Im Dezember tätigte der Fonds fünf Investitionen in Höhe von fast 17 Millionen US-Dollar an Finanzinstitute in Indien, Indonesien und Kambodscha, um ihre Kreditportfolios für Wasser- und Sanitäranlagen zu erweitern. Diese Investitionen ermöglichten fast 90.000 Menschen den Zugang zu sauberem Wasser oder sanitären Einrichtungen. Die Gleichstellung der Geschlechter und die wirtschaftlichen Möglichkeiten untermauern die Anlagestrategie von WaterEquity: 92 % dieser Investitionen unterstützen Frauen direkt und 81 % dieser Frauen verdienen weniger als 4 US-Dollar pro Tag.

"Mit fast 60 Millionen US-Dollar an verwalteten Vermögen mit zwei Fonds, die eine Marktchance von mehr als einer Billion US-Dollar ansprechen, gewinnt WaterEquity mit der geplanten Auflage eines größeren, globalen Fonds an Dynamik", so der Managing Director, Tom Light.

Informationen zu WaterEquity WaterEquity ist der erste Impact Investment Manager, der sich der Beendigung der globalen Wasserkrise verschrieben hat, mit einem ausschließlichen Fokus auf die Beschaffung und Bereitstellung von Kapital für Finanzinstitute und Wasser- und Abwasserunternehmen in Schwellenländern. WaterEquity wurde 2017 von dem Sozialunternehmer Gary White und dem Schauspieler Matt Damon gegründet und kombiniert jahrzehntelange Finanz- und Markterfahrung, um Investoren eine einzigartige Gelegenheit zu bieten, positive soziale und finanzielle Auswirkungen zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter https://waterequity.org/.

