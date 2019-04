„Runder Tisch“ zu „Brexit: Zeit gewonnen, Glaubwürdigkeit verloren?“

Heute um 22.25 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Brexit-Drama geht in die nochmalige Verlängerung. Der Brüsseler EU-Gipfel brachte Einigung darüber, dass der britische EU-Austritt bis 31. Oktober aufgeschoben wird. Die Europäische Union wird sich also noch länger mit den eigenwilligen Briten beschäftigen müssen, die nun wohl auch an den EU-Parlamentswahlen teilnehmen müssen. Ist die EU gelähmt? Droht ein Glaubwürdigkeitsverlust? Ist es ausgerechnet zu Halloween vorbei mit dem Brexit-Drama oder wird das Chaos in die gesamte Union importiert? Darüber diskutieren heute, am Donnerstag, dem 11. April 2019, um 22.25 Uhr in ORF 2 bei Simone Stribl am „Runden Tisch“:

Gregor Schusterschitz

Brexit-Chefverhandler für Österreich

Stefan Lehne

Experte für europäische Politik, Carnegie Europe, Brüssel

Melanie Sully

Politologin, Institut Go-Governance

Tim Cupal – aus Brüssel zugeschaltet

ORF-Korrespondent

„Eco“ und „Stöckl.“ beginnen entsprechend später.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at