ORF SPORT + mit SC Wiener Neustadt – WSG Wattens

Auch am 12. April: Marathon-Pressekonferenz, die „Bounce Fight Night“-Abwaage und Futsal

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 12. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der Pressekonferenz zum Linz-Marathon um 10.00 Uhr, von der Abwaage zur Bounce Fight Night 2019 um 12.00 Uhr, vom Futsal-Länderspiel Österreich – Deutschland um 17.20 Uhr und vom Fußball-2.-Liga-Spiel SC Wiener Neustadt – WSG Wattens um 19.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 21.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 21.45 Uhr und die Höhepunkte vom Futsal-Länderspiel Österreich – Deutschland um 22.15 Uhr.

Rund 20.000 Teilnehmer, weit über 100.000 Zuschauer/innen und eine schnelle Laufstrecke machen den Linz-Marathon jedes Jahr wieder zu einem tollen Lauffest. 2019 steht die 18. Ausgabe des Marathons am 14. April auf dem Programm. Beim Pressegespräch am 12. April in Linz werden die Stars des diesjährigen Marathons und die Favoriten auf den Staatsmeistertitel, der in Linz vergeben wird, vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem Karin Hörzing (Linzer Sportstadträtin), Dr. Franz Gasselsberger (Generaldirektor von Hauptsponsor Oberbank), Günther Weidlinger (Marathon-Koordinator und Rennleiter), Athletinnen und Athleten sowie Handbiker Walter Ablinger. Reporter ist Dennis Bankowsky.

Die nächste Bounce Fight Night findet am 13. April 2019 in der Erste Bank Arena in Wien statt. Dabei erwartet Österreichs Boxfans ein besonderes Box-Highlight: Der „Kampf um die Vorherrschaft in Wien“. Die „ewigen Rivalen“ Marcos Nader und Gogi Knezevic klären im Boxring in einem Kampf über zwölf Runden zu je drei Minuten, wer in dieser Stadt die Nr.1 im Profiboxen ist. Viel wurde darüber bereits geredet, viel geschrieben. Jetzt fällt erstmals im Ring die Entscheidung. Nicht minder brisant ist das Duell im Olympischen Boxen. Österreichs Nationalmannschaft trifft auf die Türkei. Der letzte Test auf heimischem Boden, bevor es zu den European-Games nach Minsk und damit zur Vorqualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio geht. ORF SPORT + überträgt die Abwaage zur Bounce Fight Night 2019 live aus Wr. Neudorf. Reporterin ist Caroline Pflanzl.

Am 12. und 14. April feiert das Futsal-Nationalteam seine Länderspiel-Premiere und empfängt Deutschland zu einem Doppel-Länderspiel. Die ÖFB-Auswahl von Teamchef Patrik Barbic lädt zum freundschaftlichen Kräftemessen in die Halle 1 des BSFZ Südstadt. Beide Spiele werden live auf ORF SPORT + übertragen. Kommentator ist Daniel Warmuth.

Im Spitzenspiel der 22. Runde der Fußball-2.-Liga hat der SC Wiener Neustadt am 12. April Tabellenführer WSG Wattens zu Gast. Den Niederösterreichern hilft nur ein Sieg, um den Anschluss an die Spitze nicht ganz zu verlieren. Wattens will aber auch voll punkten, um Platz eins gegen Verfolger Ried zu behaupten. Kommentator ist Oliver Polzer.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Andreas Onea, zeigt die Highlights des Winters mit allen rot-weiß-roten Erfolgen bei Welt- und Europameisterschaften.

Details unter http://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 11. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at