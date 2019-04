Europäische Medienallianz setzt neuen Meilenstein auf dem 4GAMECHANGERS Festival

Das 4GAMECHANGERS Festival ist durchgehend im Livestream unter www.4gamechangers.io verfügbar.

Das große Finale des 4GAMECHANGERS Festival 2019 am Donnerstag, den 11. April.



OPENING



Stewart Copeland, Komponist, Mitgründer und Drummer der Band „The Police“, eröffnete heute gemeinsam mit Ralph Simon (Founder/Chairman, Mobilium Global), den 4GAMECHANGERS-Tag. Auch ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker und ProSiebenSat.1. Media SE Deputy CEO Conrad Albert hießen am dritten Festival-Tag die 4GAMECHANGERS-Gäste auf der Global Stage willkommen.



Stewart Copeland: "Sometimes you have to change the rules yourself. Because sometimes the world changes and you have to have the felxibility to shift yourself and change the game."



European Media Alliance



Gestern, Mittwoch, den 10. April, lud 4GAMECHANGERS Co-Host und CEO ProSiebenSat.1 Media SE Max Conze CEOs aus ganz Europa erstmals in Wien im Rahmen des internationalen digitalen 4GAMECHANGERS Festivals zu einer Zusammenkunft, um ihr Engagement für eine enge Zusammenarbeit in strategischen Kernbereichen zu bekräftigen. Am 4GAMECHANGERS-Tag beehren einige hochkarätige EMA-VertreterInnen die Global Stage des 4GAMECHANGERS Festivals.



PANEL | European Media Broadcaster in peril - moderiert von PULS 4 Infodirektorin Corinna Milborn.

Conrad Albert, ProSiebenSat.1 Media SE Deputy CEO: "It is in fact a fight for our cultural identity and free democraty in Europe."

Alex Mahon, CEO Channel4: "We are now in a situtation of immense fragmentation in public opinion."

Francesco Pedro Balsemao, CEO Impresa: "Our main goal is a European streaming alliance."



TALK | Austrian Media Landscape - moderiert von Corinna Milborn. Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Gernot Blümel, trifft auf der Global Stage auf ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO und 4GAMECHANGERS Co-Founder Markus Breitenecker zum Thema "Austrian Media Landscape":



Markus Breitenecker: "Wir verändern das Verhältnis zwischen Öffentlichen und Privaten und stehen nicht mehr in Konkurrenz. Rundfunkgebühren, die man nicht mehr für den internen Wettkampf braucht, könnte man in gemeinsame Forschung und Entwicklung von digitalen Projekten investieren, um gegen die Silicon Valley Riesen mitzuhalten."

Gernot Blümel: "Das Selbstverständnis von Öffentlich-Rechtlichen Anstalten muss sich ändern. Kooperation statt Konkurrenz, das wollen wir auch in den aktuellen Verhandlungen zum ORF Gesetz zugrunde legen."



PANEL | Mundane Media Madeness - moderiert von Corinna Milborn



Dex Torricke-Barton, Former Head of Communiacations at SpaceX, Facebook, Google: "We cant solve any promblems in the internet without a coooperation with policy maker."

Alejandro Plater, COO A1 Telekom Austria Group: "We have in Europe a disadvantage because there are so many languages. Voice recognition services have no scale."

Andreas Ekström, Swedish Journalist & Author: "What I fear is the development of the internet itself."

Antonella Mei-Pochtler, CEO&CCO Special Advisor Group: "Smart Regulation is not an easy thing. ... Now we need to get a starated point."

Michaela Tod, Co-CEO Entertainment ProSiebenSat.1: "It took me two weeks to get used to a world without google facebook etc. They are no fact of life. ... Think about the next big thing - just beat these guys."

Eva Flecken, Vice President Public Policy, Regulatory & EU Affairs: "Der Clash bringt uns keinen Meter weiter. Regulierung ist nichts Schlimmes."



KEYNOTE | Sebastian Körber, CEO sekoerber, sprach in einer "10 Minutes of Innovation"-Keynote zu "The Future Success Factor In Personality": "You are in charge of your behaviour under any circumstances and you can shape yourself!"



KEYNOTE | Giulio Montemagno, Amazon Pay, General Manager zu "Innovations For The Connected Consumer": "The consumer trend went from web to mobile to voice. ... Voice is much more natural for human being, than punching number in a device. It is so easy to handle."

Alle Panels, Keynotes und Sessions des 4GAMECHANGERS Festivals sind unter www.puls4.com/4GAMECHANGERS verfügbar.



Größer, vernetzter und noch globaler



