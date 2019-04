Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 12.4.: „Drehen am Steuerrad“

Wien (OTS) - Am 24. April will die österreichische Regierung erste konkrete Pläne der Steuerreform präsentieren. Vor allem will sie Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten und allen Erwerbstätigen soll mehr netto vom brutto bleiben. Viel mehr als Absichtserklärungen liegen von Seiten der Regierung noch nicht vor. Fix ist lediglich, dass die Reform in Etappen kommen wird. Bei Volker Obermayr diskutieren der Ökonom Markus Marterbauer von der Arbeiterkammer und Franz Schellhorn, Leiter des Denkfabrik Agenda Austria, über die Steuerpläne der Regierung sowie die Folgen für das Budget - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 12. April um 9.42 Uhr in Ö1.

