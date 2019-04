Integrationswochen gestartet: Wien bietet vielfältiges Programm

Wien (OTS) - Am Mittwochabend gaben die Eröffnungsgala und die Verleihung der „MigAwards“ den Startschuss für die neunte Ausgabe der Integrationswochen. Die Abteilung für Integration und Diversität der Stadt Wien (MA 17) ist auch heuer wieder mit einem vielfältigen Angebot dabei.

„Die Integrationswochen bieten den Wienerinnen und Wienern einen Monat lang die Möglichkeit, sich von der Vielfalt der Integrationsangebote in unserer Stadt ein Bild zu machen“, sagt Integrationsstadtrat Jürgen Czernohorszky. Neben Dialogveranstaltungen auf belebten Plätzen wie „Reden wir über Vielfalt. Reden wir über Favoriten“ bietet die Stadt Wien Schulworkshops zum Thema Flucht und Asyl an. Im Mittelpunkt des neuen Workshops „Zuhause in der Welt“ steht der persönliche Austausch zwischen geflüchteten Jugendlichen und SchülerInnen. Vorträge zu Themen wie Frauen und Migration oder zum Umgang mit Migration und Integration in anderen Ländern ergänzen das Programm.

Bei der Verleihung der „MigAwards“ wurden Projekte, Organisationen und Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich für Integration stark machen. In der Kategorie „Persönlichkeit des Jahres“ überreichte Stadtrat Czernohorszky den Preis an Christian Konrad, ehemaliger Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung und Initiator der Allianz „Menschen.Würde.Österreich“.

Czernohorszky: „Die MigAwards zeichnen Menschen und Organisationen aus, die Mut machen. Sie stehen für das Engagement einer Zivilgesellschaft, die hinschaut und nicht wegschaut. Ich danke und gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträger sowie allen Nominierten, die sich für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stark machen.“

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.



