„Romy 2019“: Jubiläumsgala mit Mirjam Weichselbraun am 13. April live in ORF 2

Außerdem: „Seitenblicke Spezial“ zu Akademiepreisverleihung und 30 Jahre Romy sowie „Die Millionenshow – Romy 2019“

Wien (OTS) - Glanz und Glamour, nationale und internationale Stars in Wien: Am Samstag, dem 13. April 2019, wird die Wiener Hofburg wieder zum Hotspot der Film- und Fernsehstars, wenn live ab 21.10 Uhr in ORF 2 bereits zum 30. Mal die begehrten Romys verliehen werden. Die Gala des Österreichischen Film- und Fernsehpreises steht heuer ganz im Zeichen des Jubiläums. Durch den unterhaltsamen TV-Abend führt Mirjam Weichselbraun. Für das TV-Publikum setzt erneut Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung mit insgesamt zehn Kameras – darunter ein Kamerakran, Funkkameras und eine Steadicam – in Szene. Bereits um 20.15 Uhr dreht sich anlässlich des 30. Jubiläums in der „Millionenshow“ alles um die Romy. Armin Assinger, der Gastgeber dieser Sendung und achtfacher Romy-Preisträger, wird die eine oder andere Frage zum Thema stellen und Anekdoten darüber zum Besten geben.

Die ORF-„Seitenblicke“, Hitradio Ö3, die ORF-Landesstudios, „Guten Morgen Österreich“ und „Studio 2“ berichten rund um die Romy-Verleihung über den Event. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ebenso aktuell. Am Samstag, dem 13. April, um 0.25 Uhr wird die Romy-Verleihung auch in 3sat zu sehen sein und bringt so den österreichischen Fernsehpreis nach Deutschland und in die Schweiz.

„Seitenblicke Spezial: Romy 2019 – Die Akademiepreise“ am 12. April um 21.20 Uhr in ORF 2

Zwei Tage vor der großen Romy-Gala in der Wiener Hofburg werden auch heuer wieder die Romy-Akademiepreise vergeben. ORF 2 zeigt am Freitag, dem 12. April, um 21.20 Uhr in einem 45-minütigem „Seitenblicke Spezial“, wer sich heuer über die begehrten Akademiepreise in 13 Kategorien freuen darf. Und anlässlich des 30. Geburtstages der „Romy“ gibt es einen ausführlichen Blick zurück auf das Beste aus 30 Jahren Romy-Gala: Die bewegendsten Momente, die hochkarätigen Preisträgerinnen und Preisträger, die außergewöhnlichsten Dankesreden, die Romy-Outfits im Wandel der Zeit, sämtliche Moderatorinnen und Moderatoren, Locations u. v. m. Es moderiert Romy-Preisträgerin, Intendantin und Schauspielerin Kristina Sprenger.

