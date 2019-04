FPÖ-Gudenus zu Hacker: „Behauptungen zu Kürzungen der Mindestsicherung sind reine Diffamierungsversuche und unwahr“

„SPÖ-Funktionäre agieren in bester ,Silberstein-Manier‘ und verunsichern die Bevölkerung“

Wien (OTS) - „Die Klarstellung des Sozialministeriums zu den fälschlichen Behauptungen, die Mindestsicherung werde bei Erhalt von Spenden gekürzt, straft jegliche Diffamierungsversuche von SPÖ-Sozialstadtrat Hacker endgültig Lügen. Immer wieder versuchen die Funktionäre der SPÖ, mit Falschmeldungen und gefährlichen Halbwahrheiten in bester ,Silberstein-Manier‘ die Bevölkerung zu verunsichern. Das ist scheinbar wohl das Einzige, was sie noch wirklich gut können und was von der ehemaligen Kanzlerpartei übriggeblieben ist“, erklärte heute der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus.

„Die Behauptungen Hackers, dass die Mindestsicherung gekürzt werde, wenn Menschen eine Spende erhalten, sind schlichtweg unwahr. Diese Falschmeldung reiht sich in die unzählige Anzahl von Unwahrheiten, die die SPÖ in der verzweifelten Hoffnung nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden in die Welt gesetzt hat. Es sollte aber endgültig auch der SPÖ klar werden, dass Dinge nicht wahrer werden nur, weil man sie oft genug wiederholt“, betonte Gudenus.

„Es wäre wohl endlich an der Zeit, dass die SPÖ ihrer Aufgabe als gewählte Partei wieder ernsthaft nachkommt und nicht vollkommen haltlose und unbegründete Ängste in der Bevölkerung schürt - aus der Hoffnung heraus, man könne der Bundesregierung von FPÖ und ÖVP Schaden zufügen und so die in Scharen die SPÖ verlassenden Wähler wieder für sich gewinnen. Anstatt aber weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass Wien als das Sozialparadies für muslimische Großfamilien gesehen wird, sollte Hacker besser einmal sein Augenmerk auf die Ängste und Sorgen der Österreicher legen. Dies wäre wohl bei weitem sinnvoller, als mit billiger Polemik politisches Kleingeld zu wechseln“, so Gudenus.

