Ganztagsschulen – Czernohorszky: „Alter Hut vom Bund, weiterhin Kürzungen für Wiener Schulen!“

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Pläne der Bundesregierung zum Ausbau der Ganztagsschulen sind ein alter Hut – sie wurden bereits im März kommuniziert. Leider wurde seitdem verabsäumt, die versprochenen Gespräche mit den Ländern zu führen“, reagierte heute der Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky auf ein Mediengespräch Bildungsminister Heinz Faßmann. „Zudem sind die heute vorgestellten Ziele für den Ausbau der Ganztagsschulen wenig ambitioniert – Wien hat viele Vorgaben längst erreicht!“

In den letzten Jahren habe Wien selbstverständlich alle Bundesmittel für den Ausbau der Ganztagsschulen abgeholt. „Wir investierten als Bundesland das meiste Geld in den Ausbau von Ganztagsschulen. Natürlich ist in Wien auch der Bedarf am größten, weil die Stadt wächst und Ganztagsschulplätze stark nachgefragt werden“, so Czernohorszky. Dem trage der Bund leider überhaupt nicht Rechnung: „So hat Minister Faßmann die Mittel für den Ausbau der Ganztagsschulen in Wien bereits im letzten Jahr halbiert und für 2019 sogar komplett gestrichen. Das ist gerade für Wien fatal, weil wir laufend mehr Ganztagsschulplätze schaffen müssen, damit möglichst alle Eltern eine echte Wahlmöglichkeit haben!“

Insgesamt wiederhole sich auch beim Thema Ganztagsschulen das alte Spiel: „Zuerst werden vom Bund wichtige Maßnahmen der Vorgänger-Regierung gekürzt, um sich selbst zu feiern, dass man danach Teile davon wieder finanziert – und das auch noch unter Selbstbeteiligung der Länder!“

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Zlamal

Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky

+43 1 4000 81446

michaela.zlamal @ wien.gv.at