4,5 Millionen Euro extra als Digi-Schub für Wiener Wirtschaft

Wirtschaftsagentur Wien fördert Digitalisierungsprojekte; Wirtschaftsstadtrat Hanke präsentierte neue Förder-Schiene für Digitalisierungsmaßnahmen

Wien (OTS/RK) - Die Wirtschaftsagentur Wien wird ab Mai dieses Jahres Digitalisierungsprojekte von kleinen und mittleren Unternehmen mit zusätzlich insgesamt 4,5 Millionen Euro fördern. Den Extra-Digi-Schub für Wiens KMU haben Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke und Wirtschaftsagentur-Chef Gerhard Hirczi heute, Donnerstag, präsentiert. Bereits 2018 flossen 7,67 Millionen Euro an Fördergeldern an Wiener Unternehmen für Digitalisierungsmaßnahmen. Mit der neuen Förder-Schiene können Unternehmen je nach Größe und Projekt bis zu 30.000 Euro für Digitalisierungsmaßnahmen abrufen.

„Wien ist eine der führenden IT-Städte Europas und wurde im Smart-City-Ranking 2019 zur fortschrittlichsten Stadt der Welt gekürt. Wir sehen aber, dass vor allem Klein- und Kleinstbetriebe Hilfe brauchen, um den Einstieg in die Digitalisierung zu schaffen“, sagte Hanke.

Das neue Förderangebot ‚Wien digital‘ bietet zwei Schienen für unterschiedliche Bedürfnisse: Kleinst- und Kleinbetriebe mit bis zu 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können bis zu 10.000 Euro für kleinere Digitalisierungsschritte abholen. Betriebe mit bis zu 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern können für komplexere Digitalisierungsmaßnahmen bis zu 30.000 Euro an Förderung erhalten. In den nächsten drei Jahren werden im Rahmen des Förderangebots ‚Wien digital‘ jährlich zusätzliche Geldmittel in Höhe von 1,5 Millionen zur Verfügung gestellt.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Digitalisierungsmaßnahme ist die Eissalon-Kette „Leones Gelato“ mit Filialen in der Inneren Stadt, dem 2. Bezirk und der Josefstadt. Mit Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien wurde 2017 eine Software zur Planung der Eisproduktion entwickelt. Durch die Kombination und Auswertung unterschiedlicher Daten wie Wettervorhersagen, Eisbestände oder KundInnenwünsche kann die Eisherstellung effizienter gestaltet werden.

„Mit gezielten Fördermaßnahmen werden wir dieser Herausforderung begegnen, einen Digitalisierungsschub auslösen und so viele Unternehmen wie möglich in Richtung Digitalisierung mitnehmen. Das macht sie zukunftsfit und sichert Arbeitsplätze für Wien“, sagte Hanke.

„Wir wollen den Zugang zu unseren Förderprogrammen für Wiener Unternehmen möglichst einfach, niederschwellig und zeitsparend gestalten. Gleichzeitig steht unser 20-köpfiges Förderteam mit Rat und Tat zur Seite und hilft mit, den Herausforderungen der Digitalisierung aktiv zu begegnen“, sagte Wirtschaftsagentur-Chef Hirczi.

