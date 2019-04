AK-Wahl: FSG legt stark zu

Graz (OTS) - Mit mehr als 64 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen und einem Zuwachs von 6,7 Prozentpunkten sind die Sozialdemokratischen Gewerkschafter mit AK-Präsident Josef Pesserl die klaren Sieger der AK-Wahlen in der Steiermark. ÖAAB-FCG und FA-FPÖ mussten Verluste hinnehmen.

Die FSG verfügt mit 64,4 Prozent der Stimmen weiter über eine klare Mehrheit in der Vollversammlung der steirischen Arbeiterkammer. Zulegen konnte auch die Liste GLB-KPÖ. Alle anderen Fraktionen mussten zum Teil starke Stimmenverluste hinnehmen. Die Liste ÖAAB-FCG verliert ihren Vizepräsidenten, der an die FSG geht. Die Liste FA-FPÖ verliert einen ihrer zwei Vorstandssitze. Die Liste Kaltenbeck ist nach dem vorläufigen Endergebnis nicht mehr in der AK-Vollversammlung vertreten.

Das vorläufige Endergebnis im Einzelnen:

Liste AK-Präsident Josef Pesserl – FSG: 64,4 % (plus 6,7 Prozentpunkte)

ÖAAB-FCG Liste Franz Gosch: 14,1 % (minus 3)

Freiheitliche Arbeitnehmer – FPÖ: 11,6% (minus 2,9)

AUGE/UG – Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen: 4,7 % (minus 1)

Gewerkschaftlicher Linksblock – KPÖ: 4,5 % (plus 0,4)

Liste Kaltenbeck: 0,7 % (minus 0,2)





Die Hochrechnung der endgültigen Wahlbeteiligung beträgt laut Christoph Hofinger von SORA 35,5 Prozent.

Das Endergebnis liegt am Sonntag, 14. April, vor.





