NEOS zu Masernfällen: Einladung zum Impfgipfel steht, doch bisher keinerlei Reaktion der Gesundheitsministerin

Gerald Loacker: „Es ist erschreckend. Die Zahl der Masernfälle schießt in die Höhe und die Ministerin verfällt in ohnmachtsähnlicher Untätigkeit.“

Wien (OTS) - „Die Lage wird immer dramatischer. 60 Masernfälle allein in diesem Jahr und jeder dieser Neuerkrankungen hätte leicht verhindert werden können, gäbe es eine gemeinsame Anstrengung von allen Seiten, die Durchimpfungsraten zu erhöhen. Doch diese Anstrengung vermisse ich schmerzlich bei der Gesundheitsministerin, die bis zum heutigen Tag nicht auf die Einladung von NEOS zu einem nationalen Impfgipfel reagiert hat“, ärgert sich der NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker, nachdem aufgrund des jüngsten Masernfalls der Verkehr in Klagenfurt am Mittwoch über Stunden stillgestanden ist.

„Es wird hier einmal mehr deutlich, dass Hartinger-Klein in ihrer Funktion als Gesundheitsministerin ungeeignet und untragbar ist. Zu keiner Zeit ist es ihr noch um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger gegangen, denn sonst würde sie unsere Einladung annehmen und im konstruktiven Austausch mit der Opposition besprechen, wie man möglichst schnell dieser besorgniserregenden Entwicklung entgegensteuern kann. Stattdessen hält sie mit ihrer Untätigkeit den Impfgegnern die Stange. Das ist eine Schande und einer Politik, die das Allgemeinwohl und die Gesundheit der Menschen im Fokus haben sollte, nicht würdig. Wir werden nicht lockerlassen“, schließt Loacker.

