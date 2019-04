Wohnbaustadträtin Gaal bei „Die gute Siedlung“-Buchpräsentation: Per-Albin-Hansson-Siedlung ist Teil der Wiener Identität

Per-Albin-Hansson-Siedlung war erste große Wohnanlage nach 1945 und ist Symbol für erfolgreiche Wiener Wohnbaupolitik

Wien (OTS) - „Die Per-Albin-Hansson-Siedlung (PAHS) ist längst zu einem Teil der Identität Wiens geworden“, so Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Sie war die erste große Wohnhausanlage nach dem Zweiten Weltkrieg und ist damit ein wichtiges Symbol für die erfolgreiche Wiener Wohnbaupolitik in der 2. Republik. Ich selbst durfte dort meine Kindheit verbringen und habe das Leben in der Siedlung in bester Erinnerung. Ich möchte mich bei den Autorinnen und Autoren und allen Beteiligen herzlich dafür bedanken, dass sie mit dem vorliegenden Buch ein Stück Zeitgeschichte lebendig machen.“

In der PAHS in Favoriten leben in mehr als 6.000 Wohnungen rund 14.000 BewohnerInnen. Nun wurde der Siedlung ein eigenes Buch gewidmet. Gestern, am 10. April, präsentierten Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, Bezirksvorsteher Marcus Franz und wohnpartner-Leiter Josef Cser gemeinsam mit ZeitzeugInnen, AutorInnen und BewohnerInnen im Haus der Begegnung Favoriten das Buch „Die gute Siedlung. ZeitzeugInnen erzählen ihre Geschichte der Per-Albin-Hansson-Siedlung“. Überdies gab es für die BesucherInnen eine Ausstellung mit historischem Bildmaterial zu sehen – von Archivaufnahmen bis zu privaten Schnappschüssen.

Geschichte erlebbar machen – Generationen verbinden

Der Grundstein für den ersten Bauteil der Per-Albin-Hansson-Siedlung wurde am 23. August 1947 gelegt. 6.000 mit Bad und WC ausgestattete Wohnungen, dazu Grünraum in der Anlage — das war nach dem Zweiten Weltkrieg im stark zerbombten Favoriten ein Luxus. Zum Dank für die aus Schweden geleistete Hilfe für den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Siedlung nach dem damaligen schwedischen Ministerpräsidenten Per Albin Hansson benannt.

„Die Siedlung hat sich über die Jahre weiterentwickelt, es gibt heute viele Grün- und Spielflächen sowie eine lokale Infrastruktur – und mit der U1-Verlängerung neuerdings eine hochrangige Anbindung ans Öffi-Netz. Die aktuelle Modernisierungsoffensive in der Per-Albin-Hansson-Siedlung im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA zeigt, dass die Stadt bemüht ist, ihre Wohnbauten stetig zu verbessern und noch lebenswerter zu machen“, freut sich Bezirksvorsteher Marcus Franz über die Entwicklung der Siedlung.

Interviews mit ZeitzeugInnen und zahlreiche Fotos im Buch geben lebendige, sehr persönliche Einblicke in die Geschichte der PAHS. „Die Erinnerungen der BewohnerInnen machen Geschichte erst lebendig und angreifbar − sowohl für Nachbarinnen und Nachbarn als auch für nachfolgende Generationen. Und das ist auch das Ziel der ZeitzeugInnenprojekte von wohnpartner: Verständnis und Kommunikation zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern zu fördern und somit die Gemeinschaft zu stärken“, so Josef Cser über Band 7 der wohnpartner-Bibliothek.

Das Buch „Die gute Siedlung“ ist in allen wohnpartner-Lokalen in ganz Wien erhältlich.

