KSV1870 Mitgliedschaft für Gemeinden bis Ende 2020 kostenlos

Österreichs führender Gläubigerschutzverband lanciert die „Initiative 2020: 2-Jahre-Gratis-Mitgliedschaft“ und unterstützt Gemeinden in ihren Vorbereitungen auf die VRV 2015.

Wien (OTS) - Laut Austrian Business Check-Umfrage des KSV1870 zur Zahlungsmoral in Österreich bezahlt jeder Fünfte seine Rechnungen zu spät. Auch Gemeinden sind häufig davon betroffen. Zusätzlich verschärft sich ihre Lage durch das neue Gesetz - die Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - noch weiter. Der KSV1870 unterstützt ab sofort die Gemeinden mit der Initiative 2020 und hat ein exklusives Mitgliedspaket entwickelt. Als Willkommensbonus zahlen sie bis inklusive 2020 keinen Mitgliedsbeitrag. Ab 2021 dann lediglich den halben Beitrag von 99 Euro pro Jahr. Zusätzlich kümmert sich der Gläubigerschutzverband im Ernstfall um ein effizientes Forderungsmanagement und unterstützt mit einem umfassenden Insolvenzservice sowie hochwertigen Bonitätsauskünften.

Das neue Haushaltsrecht, das die bisherige finanzielle Sicht der VRV 1997 um eine Ergebnis- und eine Vermögenssicht ergänzen wird (Drei-Komponenten-System), ist für die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden. Das hat zur Folge, dass die Finanzen transparenter als bisher dargestellt werden. „Für Gemeinden ist es höchste Zeit, sich für die VRV 2015 zu rüsten, um 2020 keine unliebsamen Überraschungen zu erleben“, erklärt Mag. Ricardo-José Vybiral, MBA, CEO des KSV1870.

Offene Rechnungen in Milliardenhöhe trotz guter Zahlungsmoral



Neben den umfassenden Vorbereitungen auf das neue Gesetz sind Gemeinden auch regelmäßig mit Zahlungsausfällen konfrontiert. Trotz einer allgemein guten heimischen Zahlungsmoral werden hierzulande pro Jahr insgesamt zumindest 1,9 Mio. Rechnungen in der Höhe von 1,35 Mrd. Euro selbst nach versendeten Zahlungserinnerungen und Mahnungen nicht bezahlt. „Auch Gemeinden bleiben häufig auf einem Teil ihrer offenen Forderungen sitzen. Es macht für sie daher Sinn, sich frühzeitig zu überlegen, wie sie sich vor Zahlungsausfällen bei nicht-hoheitlichen Forderungen am besten wappnen können“, so Vybiral.

Initiative 2020: Sonderkonditionen für Gemeinden

Der Nutzen der Initiative 2020 liegt klar auf der Hand: Durch ein effizientes Forderungsmanagement und hochwertige Bonitätsauskünfte werden Kosten gesenkt, der finanzielle Schaden für die Gemeinden minimiert und gleichzeitig ihre Liquidität gestärkt. Darüber hinaus unterstützt der KSV1870 im Falle einer Insolvenz eines Schuldners und übernimmt die professionelle Abwicklung bei Gericht. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

Mitgliedergutscheine für kostenlose und ermäßigte Leistungen im Wert von 1.500,- Euro pro Jahr (u.a. 18 Gratis-Bonitätsauskünfte, Gutscheine für 3 Inkassofälle, 5 Insolvenzvertretungen, eine kostenlose Rechtsberatung/Monat)

Rasches Inkasso im In- und Ausland

40%-iger Preisvorteil bei Bonitätsauskünften

Aktuelle Insolvenzen täglich im Web und via Smartphone, wöchentlich per E-Mail

Mitgliederzeitschrift (5x pro Jahr), laufende Webinare und Expertentipps

20%-ige Erfolgsquote: uneinbringliche Forderungen über dem Schnitt

Offene und uneinbringliche Forderungen stellen häufig wesentliche Belastungen für das Gemeindebudget dar. Auch mehrere kleine Beträge haben in Summe große Auswirkungen. Der KSV1870 liegt mit einer Erfolgsquote von bis zu 20 Prozent bei uneinbringlichen Forderungen deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch, weil die finanzielle Situation der Schuldner durchgängig beobachtet wird und offene Forderungen bis zu 30 Jahre betrieben werden. Insgesamt gelingt es den KSV1870 Experten, sich in 85 Prozent der Fälle außergerichtlich zu einigen und im Schnitt 85 Prozent des offenen Betrages einbringlich zu machen. Zudem dauert bei jedem dritten Inkassofall die Betreibung lediglich 14 Tage. Mehr Informationen unter https://www.ksv.at/angebote-pakete/gemeinden.

