Rendi-Wagner und Drozda gratulieren FSG Steiermark zu „fantastischem Ergebnis“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda gratulieren den Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen in der Steiermark zu den „fantastischen Ergebnissen bei den Arbeiterkammerwahlen.“ „In der Steiermark konnte das exzellente Team rund um AK-Präsident Josef Pesserl mit einem Plus von 6,7 Prozentpunkten auf 64,4 Prozent zulegen. Das ist ein großartiger Erfolg für die Sozialdemokratie“, freute sich Rendi-Wagner über die höchsten Zugewinne der FSG bei den AK-Wahlen. Drozda bedankte sich bei der FSG-Steiermark für ihren „unermüdlichen Einsatz für die hart arbeitende Bevölkerung“: „Pesserl ist ständig in den Betrieben, er hört zu und ist immer am Puls der Zeit“, so Drozda. ****

„Die hervorragenden Ergebnisse der Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen in ganz Österreich zeigen uns, dass die Sozialdemokratie auf dem richtigen Weg ist“, sagte Rendi-Wagner. „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wissen ganz genau, wer für faire Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne von denen die Menschen leben können und eine gesunde Umgebung am Arbeitsplatz steht. Das Wahlergebnis ist ein deutliches Signal der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an die Bundesregierung und ihre Politik“, so Rendi-Wagner. (Schluss) ls/mb

