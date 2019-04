VP-Mahrer/Trittner: Rot-Grün lässt Ottakringer im Stich: Untragbare Zustände rund um die U6 Station Josefstädter Straße

Neue Volkspartei Wien bemängelt Wegschauen und fehlendes Sozialarbeitskonzept der Stadt Wien

Wien (OTS) - „Die rot-grüne Stadtregierung darf die Probleme am Vorplatz der U6 Station Josefstädter Straße in Ottakring nicht länger ignorieren. Es sind dringend Maßnahmen gefordert, um die Situation zu verbessern“, so ÖVP Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Bei mehreren Lokalaugenscheinen in den vergangenen Wochen der VP-Sicherheitsoffensive „Für ein sicheres Wien“ hatten sich dort jeweils bis zu 70 stark alkoholisierte und vereinzelt auch drogenabhängige Personen aufgehalten. Diese Personen blockierten teilweise die Fußgängerwege sowie den Eingangsbereich zur U-Bahn Station.

"Anrainer berichten häufig von Belästigungen sowie aggressivem Verhalten durch alkoholisierte Personen gegenüber Fußgängern. Die Polizei führt zwar regelmäßig Identitätsfeststellungen vor Ort durch, kann an der Problematik aber nichts ändern", so Trittner. Die Personen setzen ihren übermäßigen Alkoholkonsum meist nach Ende des Polizeieinsatzes wieder fort. „Viele Ottakringerinnen und Ottakringer fühlen sich nicht mehr sicher“, hält Trittner fest.

„Wir brauchen für diesen Brennpunkt daher endlich ein konkretes Sozialarbeits-Konzept seitens der Stadt Wien. Rot-Grün lässt die Ottakringer hier mit dem Problem im Regen stehen. Es ist aber das Gebot der Stunde, in diesem Bereich unverzüglich wieder die Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum herzustellen", so ÖVP-Ottakring Bezirksobmann Stefan Trittner zum Hotspot bei der U6 Station. Sicherheitssprecher Karl Mahrer: „Wir fordern ein ganzheitliches Sozialarbeitskonzept, das sich nicht mit dem Status-Quo begnügt und den Menschen neben Soforthilfe auch langfristige Perspektiven aufzeigt. Zusätzlich fordern wir die Prüfung konkreter Maßnahmen, wie etwa eines Alkoholverbots.“

