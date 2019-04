NEOS Wien/Ornig zu neuem Wien-Logo: Völlig überzogene Steuergeldverschwendung

Markus Ornig: „Rot/Grün zeigen ein Jahr vor den Wahlen, dass sie trotz Schuldenrekord Weltmeister beim Geld verbrennen sind.“

Wien (OTS) - Das Rebranding der Stadt Wien mit neuem Logo um fast 600.000 Euro stößt NEOS Wirtschaftssprecher Markus Ornig sauer auf: „Wir haben im Gemeinderat gegen diese Maßnahme gestimmt – weil wir geahnt haben, wie Rot-Grün sie umsetzen werden. Und genau so ist es auch gekommen. Nichts gegen einen einheitlichen Markenauftritt der Stadt – aber allein dafür 600.000 Euro auszugeben, ist angesichts der aktuellen Schuldenpolitik ein Hohn für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. SPÖ und Grüne haben ständig die Spendierhosen an, schaffen aber nicht einmal in Zeiten der Hochkonjunktur ein ausgeglichenes Budget. Zur Erinnerung: Wir erreichen heuer einen Schuldenstand von 7 Milliarden Euro!“ Ornig kündigt eine Reihe von Anfragen bei den zuständigen Stadträten an: „Wir wollen genau wissen, wo diese 600.000 Euro hingeflossen sind. Vor allem aber interessiert uns, was der gesamte Umstellungsprozess kosten wird – wir werden Rot-Grün beim Ausgeben des Steuergeldes der Wienerinnen und Wiener genau auf die Finger schauen!“

