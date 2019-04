Vassilakou/Gaal: Premiere für Anwendung von Widmung „Geförderter Wohnbau“

Mit neuer Widmungskategorie baut die Stadt Wien ihre europäische Vorreiterrolle bei sozialem Wohnbau deutlich aus

Wien (OTS) - Während in deutschen Städten aufgrund der explodierenden Mieten über Enteignung nachgedacht wird, hat Wien einen anderen Weg eingeschlagen: Mit der neuen Bauordnung ist sichergestellt, dass bei Neubau-Projekten in Zukunft bis zu zwei Drittel der Wohnungen gefördert sind und damit leistbar bleiben. Damit schiebt die Stadt Mietwucher und Grundstücksspekulation einen Riegel vor und sorgt dafür, dass lebenswertes Wohnen in Wien für alle leistbar bleibt.



Erste Projekte werden in den kommenden Monaten zum Beispiel im 10. Bezirk (Kundratstraße, Kurbadstraße, Neues Landgut) oder etwa im 22. Bezirk (Attemsgasse) in Angriff genommen. Ziel der Wiener Stadtplanung ist es, pro Jahr Vorsorge für bis zu 10.000 Wohnungen zu treffen. Damit werden tausende leistbare Wohnungen pro Jahr geschaffen.



„Leistbares Wohnen ist ein Grundrecht, mit dem nicht spekuliert werden darf. Das Beispiel deutscher Städte zeigt: Wer der Boden- und Immobilienspekulation keinen Riegel vorschiebt, ist mit explodierenden Mieten und verzweifelten Menschen konfrontiert, die bezahlbaren Wohnungen finden. Wien sorgt seit Jahren vor und baut pro Jahr tausende neue Wohnungen. Das ist nicht immer leicht umzusetzen, da Neubau für die ansässige Bevölkerung immer auch Veränderung bedeutet. Dieser Weg ist aber dringend notwendig, um die Mieten in der Stadt leistbar zu halten“, so Wiens Vizebürgermeisterin und Planungsstadträtin Maria Vassilakou.

Gaal: Sozialer Wohnbau ist größte Förderung der Mittelschicht

Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal: „Lebenswerte Wohnungen sind in vielen Großstädten ein unerschwinglicher Luxus geworden. In Wien haben wir es nie so weit kommen lassen. Seit 100 Jahren halten wir die öffentliche Hand schützend über den Wiener Wohnungsmarkt. Fast zwei Drittel aller Wienerinnen und Wiener leben heute im sozialen Wohnbau – das ist die größte Förderung der Mittelschicht. In dieser Tradition haben wir nun die Widmung ‚Gefördeter Wohnbau‘ beschlossen. Ich weiß, dieses Gesetz ist eine kraftvolle Maßnahme. Aber ich bin in die Politik gegangen, um konkrete Verbesserungen zu erreichen. Leistbares Wohnen ist bei uns kein Privileg für Besserverdiener. Sondern ein Grundrecht für alle. Und die Widmung ‚Gefördeter Wohnbau‘ sorgt dafür, dass das so bleibt.“ (Schluss)

