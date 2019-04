NEOS Wien/Favoriten: Oberlaa braucht eine Neuplanung

Christine Hahn: „Die unkoordinierte Stadtentwicklung gehört gestoppt und Bürger_innen rechtzeitig miteinbezogen.“

Wien (OTS) - In der gestrigen Bezirksvertretungssitzung in Favoriten wurde hitzig über die Bebauung Oberlaas diskutiert. „Für uns ist völlig klar, dass sich das Gebiet Oberlaa durch die U-Bahnverlängerung für eine grundsätzliche Verdichtung eignet – das Problem ist nur das Wie. Derzeit findet eine Entwicklung statt, die wir nicht gut heißen: zahlreiche Neubauten werden unkoordiniert und stückchenweise geplant. Der Standort ist aber sehr heikel – eine Bebauung sollte auf den dörflichen Charakter Oberlaas und die Hanglage des Laaer Bergs Rücksicht nehmen. Den aktuellen Plänen zufolge passiert dies aber nicht in dem Ausmaß, der von uns und der Bezirksbevölkerung gewünscht ist. Die Neubauten sollen in ihrer Dimension an die Umgebung angepasst werden“, fordert NEOS Favoriten Klubobfrau Christine Hahn.

„Die angeheizte Stimmung und die aktuellen Bürger_innenproteste zeigen auch ganz klar, dass es keinen Stadtentwicklungsplan für dieses wichtige Gebiet gibt. Wir wollen ein Zukunftskonzept für Oberlaa, das nicht nur einzelne Wohngebäude beinhaltet, sondern umfassende Ideen für das künftige Zusammenleben, Arbeiten und Wohnen umfasst und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wird. So stellen wir uns nachhaltige Stadtplanung vor“, erklärt NEOS Wien Stadtentwicklungssprecher Stefan Gara.

Der NEOS Favoriten Antrag, der die Einbindung der Bevölkerung bei Planungsprojekten fordert, wurde in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung einstimmig angenommen.

