Allergietabletten für einen Euro - Versandapotheken machen es möglich (FOTO)

Berlin (ots) - Laut Österreichischem Allergiebericht leiden 20 Prozent der Österreicher an Heuschnupfen - Tendenz steigend. Medikamente, um die Beschwerden zu lindern, sind online bis zu 73 Prozent günstiger als im stationären Handel und bereits ab einem Euro erhältlich. Dieses Ergebnis zeigt eine Analyse der idealo internet GmbH.

Wer Allergietabletten online kauft, zahlt nur ein Viertel des Normalpreises

Des einen Freud, des anderen Leid: Während sich die meisten über das Frühlingserwachen freuen, leidet heuer jeder fünfte Österreicher an Heuschnupfen. Um Beschwerden, wie triefende Nase und juckende Augen zu lindern, greifen viele Allergiker auf rezeptfreie Tabletten aus der Apotheke zurück. Die Wirkstoffe in diesen Medikamenten sind entweder Cetirizin oder Loratadin. Angeboten werden die Antihistaminika von verschiedenen Herstellern - unter anderem von Stada, Ratiopharm und Hexal. Doch was kostet die Therapie? Ein Beispiel: Die Apothekenverkaufspreise (AVP) der Hexal-Produkte Lorano akut und Cetirizin Hexal liegen bei 8,10 Euro und 7,97 Euro für jeweils 20 Tabletten[1]. Zu diesen Preisen werden die Pillen üblicherweise in der örtlichen Apotheke verkauft. Seit 2015 können rezeptfreie Medikamente in Österreich aber auch online bestellt werden - zu einem deutlich günstigeren Preis. Auf idealo.at kaufen die Verbraucher die benannten Hexal-Tabletten in gleicher Packungsgröße ab 1,93 Euro und 2,34 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von durchschnittlich 73 Prozent.

Niedriger Preis bei gleichem Wirkstoff - Generika als günstige Alternative

Wer noch mehr Geld sparen möchte, greift zu den Produkten der unbekannten Hersteller, sogenannten Generika. Diese enthalten den gleichen Wirkstoff in gleicher Dosis, sind aber deutlich preiswerter. Beim Wirkstoff Loratadin liegt der Apothekenverkaufspreis der Alternativ-Medikamente (Abbildung 1) mit durchschnittlich 4,56 Euro 44 Prozent unter dem des Hexal-Produktes (8,10 Euro). Online sind die Tabletten dann noch mal um die Hälfte günstiger, sodass das Medikament Lora ADGC schließlich nur noch 1,43 Euro kostet.

Gleiches gilt für Cetirizin. Hier sparen die Allergiker beim Kauf eines Generikums durchschnittlich sogar über 50 Prozent und dann noch einmal 50 Prozent on top beim Onlinekauf. Preissieger ist das Produkt von beta pharm für 1,08 Euro.

Insgesamt muss der Verbraucher für 20 Allergietabletten also nur knapp über einen Euro ausgeben. Die Sorge der Verbraucher ist oft, dass Generika qualitative Mängel aufweisen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Im März veröffentlichte die Stiftung Warentest ihr Ergebnis zu den besten Allergiemedikamenten: Alle aufgeführten Generika waren bei den Top-Produkten mit dabei, die Hexal-Tabletten hingegen nicht.

Nicht nur Allergiker können bei Versandapotheken sparen

Damit im Krankheitsfall schnell mit der Behandlung begonnen werden kann, sollte es in jedem Haushalt eine gut organisierte Hausapotheke geben. Neben Schmerzmitteln sind hier auch Erkältungsmittel, verschiedene Salben und Präparate gegen Magenbeschwerden enthalten. Unser beispielhafter Warenkorb mit 13 Standardmedikamenten aus verschiedenen Produktkategorien[2] zeigt: Auch hier lohnt sich der Onlinekauf. Ohne Versandkosten sind die Medikamente auf idealo.at durchschnittlich 46 Prozent günstiger als die AVP. Der Nutzer zahlt demnach für die gesamte Haushaltsapotheke nur 90 Euro statt 164 Euro. Berechnet man für jedes Medikament extra Versandkosten, geht die durchschnittliche Ersparnis hingegen gegen null. Der Onlinekauf lohnt sich also nur, wenn mehrere Produkte gleichzeitig bei der gleichen Apotheke bestellt werden.

Österreicher kaufen Medikamente bisher lieber stationär

Für Österreicher scheint das hohe Sparpotential allerdings noch keine allzu hohe Relevanz zu haben. Eine idealo-Studie[3] ergab, dass 70 Prozent der befragten Onlinekäufer Medikamente und Produkte für Gesundheit am liebsten offline kaufen. Nur 26 Prozent bevorzugen die Versandapotheken. Überdurchschnittlich aufgeschlossen gegenüber dem Onlinekauf von Medikamenten sind die Salzburger (42 %), die Vorarlberger (39 %) und die Tiroler (35 %).

