Meidlinger/Huemer (SPÖ/Grüne) zu MigAward: „Ausgezeichnete Projekte zeigen: So geht Integration“

„Gleiche Chancen beim Zugang zu Bildung und Arbeit sind der Zentralschlüssel“

Wien (OTS/SPW-K) - Mittwochabend wurde im WUK wieder der „MigAward - Der Preis der österreichischen MigrantInnen“ verliehen. Er zeichnet Projekte, Initiativen und Persönlichkeiten aus, die die Partizipation und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern. Er wird auch in der Kategorie „Arbeit & Wirtschaft“ vergeben. Der Vorstandsvorsitzende des waff und SP-Arbeitsmarktsprecher Christian Meidlinger, einer der LaudatorInnen, sowie waff-Vorstandsmitglied und Arbeitsmarktsprecherin der Grünen, Barbara Huemer, zeigen sich beeindruckt von der innovativen Qualität der in dieser Kategorie nominierten Projekte. Sie gratulieren den nominierten Projekten und ganz besondere dem Preisträger „Shades Tours: Echte Menschen. Echte Geschichten“. Das Projekt bietet Touren in Wien zu gesellschaftlich polarisierenden Themen (Asyl, Behinderung, Obdachlosigkeit), geführt von Betroffenen, die damit auch neue Jobchancen bekommen.

„Gleiche Chancen beim Zugang zu Bildung und Arbeit sind der Zentralschlüssel für eine erfolgreiche Integration und damit für eine gleichberechtigte Teilhabe am Wohlstand. Denn Bildung und Arbeit schaffen Zukunftsperspektiven. Sie sind die Grundlage für ein Einkommen, von dem man leben kann und damit für ein selbstbestimmtes Leben“, betonen die beiden PolitikerInnen aus diesem Anlass. Wien setze das in ganz konkrete Politik um, versichern sie.

Meidlinger: „In Wien greifen wir jenen unter die Arme, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben – die Bundesregierung macht genau das Gegenteil“

Meidlinger: „Deswegen greifen wir in Wien vor allem auch jenen unter die Arme, die es am Arbeitsmarkt schwerer haben als andere. Das sind Migrantinnen und Migranten, das sind Menschen, die nur die Pflichtschule absolviert haben, das sind auch Ältere.“ Als Beispiele nannte er den Qualifikationsplan Wien 2030, die Wiener Ausbildungsgarantie für Jugendliche sowie die Angebote des waff – insbesondere rund um das Nachholen von wichtigen Bildungsabschlüssen – und die geplante Beschäftigungsoffensive 50+. „Die Bundesregierung macht genau das Gegenteil“, so Meidlinger. „Sie hat dem AMS die Mittel für Deutschkurse und andere Integrationsmaßnahmen fast gegen Null gestrichen! Sie will ein Mindestsicherungsgesetz mit unsachlichen Schlechterstellungen insbesondere für Asylberechtigte und Kinder durchpeitschen. Sie hat die Aktion 20.000 für ältere Arbeitslose gestoppt, obwohl diese Altersgruppe besonders schlechte Karten am Arbeitsmarkt hat.“

Huemer: „Wir erleben derzeit im Bund einen arbeitsmarktpolitischen Rückschritt nach dem anderen“

Huemer schließt sich Meidlingers Kritik an und unterstreicht: „Wir erleben derzeit einen arbeitsmarktpolitischen Rückschritt nach dem anderen. Diese Politik wird ganz besonders auch auf dem Rücken von Migrantinnen und Migranten und Flüchtlingen ausgetragen. Man treibt hier nicht nur Menschen in die Armut – mit allen negativen Konsequenzen. Man lässt auch trotz Fachkräftemangels die von Flüchtlingen sowie Migrantinnen und Migranten mitgebrachten Qualifikationen auf der Straße liegen.“ Im Hinblick auf gezielte Unterstützungsangebote für MigrantInnen bezeichnet Huemer Wien ebenfalls als vorbildhaft. „Die muttersprachige Berufserstinformation im waff oder die kompetente Beratung und Unterstützung rund um die Nostrifikation sowie die Anerkennung von Ausbildungen durch das Beratungszentrum für Migrantinnen und Migranten, das eng mit dem waff kooperiert, sind gute Beispiele dafür“ so Huemer.

„In Wien werden wir den Weg der Chancengerechtigkeit für ALLE jedenfalls konsequent weitergehen. Wir stehen für eine Politik, die einschließt und nicht ausschließt“ unterstreichen die PolitikerInnen abschließend.

