Vortrag „Die Mareschsiedlung“ im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - Der Volksbildner Franz Linsbauer verfügt sich am Freitag, 12. April, in das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) und hält dort einen Vortrag zur Thematik „Die Mareschsiedlung“. Der Referent schaut zurück in die Zeit um den Ersten Weltkrieg und den damals dringenden Bedarf nach leistbarem Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. Nach Planungen von Hugo Mayer wurde 1919/1920 durch die Stadt Wien im 15. Bezirk im Bereich „Auf der Schmelz“ ein erster Bauteil der so genannten „Mareschsiedlung“ errichtet. Später erfolgte die massive Erweiterung der Anlage, unter anderem durch einen „Hufeisenbau“. Dies und noch viel mehr will der ehrenamtliche Bezirkshistoriker ab 17.30 Uhr seiner Zuhörerschaft erzählen. Der Eintritt zum Vortragsabend ist kostenlos. Spenden für das Museum sind immerzu willkommen. Informationen und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl), E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Franz Linsbauer (Wienbibliothek im Rathaus): www.wienbibliothek.at/ueber-uns/im-lesesaal-franz-linsbauer

Wohnsiedlung Schmelz (Wiener Wohnen): www.wienerwohnen.at/hof/1062/Wohnsiedlung-Schmelz.html

Mareschplatz (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mareschplatz

Schmelz, Siedlungs- und Wohnhausanlage (Das Rote Wien): www.dasrotewien.at/seite/schmelz-siedlungs-und-wohnhausanlage/

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 15. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse