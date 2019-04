Erfolgreiches Geschäftsjahr 2018: KfW IPEX-Bank stellt Geschäftsbericht vor

Frankfurt am Main (ots) -

- Neuzusagen in Höhe von 17,7 Mrd. EUR / Anteil "Energie und Umwelt":

3,4 Mrd. EUR

- Beitrag zum KfW-Konzernergebnis: 537 Mio. EUR und damit

Unterstützung der langfristigen Förderfähigkeit der KfW

- KfW IPEX-Bank unterstützt heimische Exportunternehmen bei ihrer

Internationalisierung

Die KfW IPEX-Bank, innerhalb der KfW Bankengruppe für das Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung verantwortlich, hat heute ihren Jahresabschluss 2018 präsentiert. Das Gesamtkreditvolumen belief sich zum Jahresende auf rund 66,6 Mrd. EUR. "Auch 2018 haben wir erfolgreich heimische Unternehmen auf den Weltmärkten unterstützt - dank unserer hohen Strukturierungs- und Branchenkompetenz konnten wir uns trotz regionaler wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen sowie eines intensiven Wettbewerbs gut am Markt behaupten und Neuzusagen in Höhe von 17,7 Mrd. EUR vergeben", erklärt Klaus R. Michalak, Vorsitzender der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank.

Kredit- und Zusagevolumen

Wesentliche Treiber für die Steigerung des Kreditvolumens von 61,5 Mrd. EUR auf 66,6 Mrd. EUR waren das überdurchschnittliche Zusagevolumen der Export- und Projektfinanzierung in 2018 sowie die Veränderung des Euro-Dollar-Wechselkurses im Vergleich zum Vorjahresultimo, da rund 45 Prozent der Kredite der KfW IPEX-Bank in US-Dollar valutieren.

Im originären Kreditgeschäft stellte die KfW IPEX-Bank für die deutsche und europäische Exportwirtschaft neue Kredite in Höhe von 17,0 Mrd. EUR (2017: 12,1 Mrd. EUR) zur Verfügung. Hinzu kamen Neuzusagen von rund 0,7 Mrd. EUR (2017: 1,7 Mrd. EUR) zur Refinanzierung von Banken aus dem Schiffs- und ERP-CIRR. "Besonders hervorzuheben ist unsere Geschäftssparte 'Energie und Umwelt' mit 3,4 Mrd. EUR Neugeschäft - hiervon entfiel ein Großteil auf On- und Offshore-Windparks. Das Ergebnis unterstreicht unser Engagement für Umwelt- und Klimaschutz", ergänzt Michalak.

Beitrag des Geschäftsfelds Export- und Projektfinanzierung zum Konzernergebnis

Mit einem Beitrag zum Konzernergebnis der KfW in Höhe von 537 Mio. EUR (Vorjahr 469 Mio. EUR) trug die KfW IPEX-Bank auch im zurückliegenden Geschäftsjahr zur Sicherstellung der langfristigen Förderfähigkeit der KfW bei und unterstreicht damit ihre Rolle als wesentlicher Ertragsbringer innerhalb der KfW Bankengruppe.

Grundlage des positiven Ergebnisses ist das gute Bewertungsergebnis. Während das Zins- und Provisionsergebnis im Vorjahresvergleich rückläufig war und der Verwaltungsaufwand leicht angestiegen ist - das Betriebsergebnis vor Bewertung mit 483 Mio. EUR mithin unter dem Vorjahreswert (581 Mio. EUR) lag -, führte das Bewertungsergebnis zum insgesamt sehr guten Geschäftsfeldergebnis. Trotz weiterhin konservativer Bemessung aller erkennbarer Risiken konnte per Saldo ein positives Bewertungsergebnis (89 Mio. EUR; Vorjahr -92 Mio. EUR) verbucht werden, sodass sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auf 572 Mio. EUR (Vorjahr 489 Mio. EUR) erhöhte. Die rechtlich selbstständige und eigenständig bilanzierende KfW IPEX-Bank GmbH weist mit 238 Mio. EUR vor Steuern ein erfreulich gutes Jahresergebnis aus.

Ausblick

Auch in Zukunft strebt die KfW IPEX-Bank eine starke Positionierung als Spezialbank und Lösungsanbieter für die deutsche und europäische Exportwirtschaft an. Hierzu wird sie auch künftig ihre Branchen-, Strukturierungs- und Länder-Kompetenz in die Finanzierungen ihrer Geschäftspartner einbringen, um ihnen Mehrwert zu liefern. Dabei wird die KfW IPEX-Bank auch weiterhin vertrauensvoll und eng mit anderen Bankpartnern zusammenarbeiten. "Trotz globaler Herausforderungen blickt die KfW IPEX-Bank zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr 2019. Wir planen mit einem Neuzusagevolumen von 16,6 Mrd. EUR", fasst Klaus R. Michalak die Erwartungen an das neue Berichtsjahr zusammen.

Den gesamten Geschäftsbericht 2018 der KfW IPEX-Bank inklusive Corporate Governance Bericht 2018 finden Sie erstmals online unter: https://www.kfw-ipex-bank.de/Über-uns/Geschäftsbericht/

