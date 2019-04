„Grafenegger Frühling“ ab 19. April

Frühlingmarkt, Familienprogramm und Festtagskonzerte

St. Pölten (OTS/NLK) - Am Osterwochenende findet auf Schloss Grafenegg zum zweiten Mal der „Grafenegger Frühling“ statt, der einen Frühlingsmarkt mit regionalen Köstlichkeiten, Auserlesenes aus der Garten- und Pflanzenwelt, hochwertiges Kunsthandwerk, ein umfangreiches Familienprogramm im Schloss und Park von Grafenegg sowie zwei Festtagskonzerte im Auditorium bietet.

Das Familienprogramm umfasst u. a. die für Kinder ab drei Jahren empfohlenen Familienkonzerte „Trötenzupfgebläse“, eine Klangwerkstatt, in der verschiedene Instrumente ausprobiert werden können, eine kreative Frühlingswerkstatt, einen Workshop zum Formen von Wachsblüten-Kerzen, eine Osterhasen-Rätselrallye, 3D-Bogenschießen sowie weitere Spielstationen und nicht zuletzt allerlei Tierbegegnungen in der Lama-Welt, auf der Pferde-Wiese und im Haustier-Garten.

Für das leibliche Wohl sorgen die Partner des „So schmeckt NÖ“-Schmankerldorfs, während die ORF NÖ-Bühne auf der Schlosswiese zum Schauplatz für Vorträge, Workshops und viele Tipps zu saisonalen Mehlspeisen, zum Jahreszeitenwechsel in der Natur und zum Brauchtum wird; praktische Tipps für den Garten liefern dabei u. a. die ORF Radio NÖ-Gärtner Johannes Käfer und Franz Gabesam. Für musikalische Unterhaltung sorgen Die Mayerin, Francine Jordi und die Quetschwork Family mit Dialektpop aus Niederösterreich; der ORF Radio NÖ-Frühschoppen am Ostermontag, 22. April, wird direkt aus der Reitschule in Radio NÖ übertragen.

Musikalische Höhepunkte des „Grafenegger Frühlings“ sind aber die beiden Festtagskonzerte im Auditorium: Am Karfreitag, 19. April, bringt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich gemeinsam mit dem Arnold Schoenberg Chor Johann Sebastian Bachs „Johannes-Passion“ zur Aufführung. Unter der Leitung des Originalklang-Experten Andreas Spering sind dabei als Solisten u. a. Bariton Rafael Fingerlos, Sopranistin Kateryna Kasper und Tenor Paul Schweinester zu hören; Michael Schade stimmt in der Reitschule mit Worten und Gedanken zum Fest auf das Konzert ein.

Am Ostersonntag, 21. April, präsentiert dann Chefdirigent Vasily Petrenko mit seinem European Union Youth Orchestra Anton Bruckners Symphonie Nr. 4, davor interpretiert das Orchester mit Tenor Michael Schade Lieder von Richard Strauss. Das Prélude zum Osterkonzert gestaltet das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich unter Vladimir Prado mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Beide Festtagskonzerte beginnen um 18.30 Uhr, das Prélude startet um 16.30 Uhr.

Der „Grafenegger Frühling“ vom Karsamstag, 20., bis Ostermontag, 22. April, findet bei jeder Witterung täglich von 10 bis 18 Uhr statt. Nähere Informationen und das detaillierte Programm bzw. Karten unter 02735/5500, e-mail fruehling @ grafenegg.com und www.grafenegg.com/fruehling.

