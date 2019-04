Moosbrugger gratuliert Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann zur Wiederwahl

Gemeinsam Lösungen für große Herausforderungen finden

Wien (OTS) - "Um auch in Zukunft den berechtigten Anliegen der Biobäuerinnen und Biobauern Gehör zu verschaffen, gilt es, gemeinsam Lösungsvorschläge für die großen Herausforderungen der kommenden Zeit zu finden. So sind die Revision der EU-Bio-Verordnung sowie die starke Verankerung der heimischen Biolebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie nur zwei der Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaftskammer (LK) Österreich und Bio Austria den österreichischen Bäuerinnen und Bauern, aber auch den Konsumenten nützt", gratulierte LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger der Obfrau von Bio Austria, Gertraud Grabmann, zu ihrer Wiederwahl.

Die Delegiertenversammlung des Bio Austria-Verbandes hat Grabmann gestern als Obfrau wiedergewählt. Moosbrugger dazu: "Die Landwirtschaftskammer gratuliert der Obfrau sehr herzlich zu ihrer Wiederwahl und wünscht ihr für die Leitung des größten österreichischen Bioverbandes alles Gute. Mit meinen Glückwünschen verbinde ich die Freude auf eine weitere Zusammenarbeit im Interesse der gesamten Landwirtschaft. Wir werden so wie bisher gemeinsam für die Anliegen der österreichische Biobäuerinnen und Biobauern arbeiten, um die anstehenden Herausforderungen zusammen bewältigen zu können." (Schluss)

