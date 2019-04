VSV/Kolba: Osterschiurlaub - Familienfreundliche Tarif gefordert

Tageskarten nicht übertragbar - Doppelaufwand für Eltern

Wien (OTS) - Die Osterferien und Schneefall stehen bevor. Ein guter Anlass um darauf hinzuweisen, dass die Tarifgestaltung der Skilifte zum Teil familienfeindlich ist. So sind etwa Tageskarten am Lift in der Regel „personalisiert“ und dürfen nicht weitergegeben werden. Das bedeutet für eine Jungfamilie, dass Vater und Mutter je eine Tageskarte benötigen, um nach dem Prinzip Halbe/Halbe wechselseitig einen halben Tag die Kinder zu beaufsichtigen und den anderen halben Tag die Pisten zu nutzen.

“Tatsächlich fährt immer nur ein Erwachsener mit dem Lift, etwa vormittags der Mann, nachmittags die Frau. Warum sollen die dafür 2 Tageskarten zahlen?“ fragt Peter Kolba, Obmann des VSV und Nicht-Schifahrer. „Ich appelliere gerade jetzt vor Ostern an die Liftbetreiber, eine Übertragbarkeit von Tagestickets für Familien einzuführen!“

