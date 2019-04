4FUTURE Day: "If you never give up you can achieve anything" - Eddie the Eagle

Wien (OTS) - KEYNOTE | Aron Anderson, Adventurer, entrepreneuer and philanthropist über "Change your State - Win the Game!"



Aron Anderson "Changing your mental state can be the most important thing you do! Our mental state lets us accomplish anything we dream of!"



KEYNOTE | Gregor Demblin, Founder tech2people und Sigrid-Anna Kuhn, Head of Corporate Communications and Sustainability MediaMarkt Saturn sprachen zu "You can reach higher: Technologies that change lives".



Gregor Demblin "Wir messen, wie gut es den Menschen tut, wenn sie wieder gehen können. Herzkreislaufsystem, Blase, Verdauung, Knochendichte und vieles mehr wird besser. Der gesamte Gesundheitszustand wird besser. Gehen wirkt sich eindeutig auf die Psyche aus."



KEYNOTE | Patch Adams, Director Gesundheit! Institute, sprach über "Gesundheit! Institute as a Social Project".



Patch Adams "We think that mental illness is a loss of tribe, a loss of mental connection to nature and a loss of arts. If you have a project keep believing in what you do."



MUSIC ACT | Nina-Sofie Berghammer brillierte auf der 4GAMECHANGERS-Bühne als Violistin und Live-Loop-Artistin. Das junge musikalische Ausnahmetalent begeisterte das Publikum mit ihrem Können und atemberaubenden Klängen.



KEYNOTE | Aubrey de Grey, SENS Research Foundation, Chief Science Officer sprach zum Thema "Rejuvenation biotechnology: why age may soon cease to mean aging".



Aubrey de Grey "I am working to solve the most important problem. That is a problem that people don't want to think of. I am talking about aging."



KEYNOTE | Michael "Eddie the Eagle" Edwards, Owner Eddie Edwards Ltd, sprach über "Be a Gamechanger".



Eddie the Eagle "Whatever dream you have, if you never give up you can achieve anything".



KEYNOTE | Patric Heizmann, CEO healthmedia 21, sprach zum Thema "Let's get slim".



PANEL | Bei der Session Humans glued to their screens - moderiert von PULS 4 Moderator Florian Danner - diskutierten Erich Artner, Para-Extreme-Athlete, Gernot Schweizer, CEO Schweizer Therapie und Training, Veronika Ottenschläger, Author Ea(s)t meets West, Mario Kargl, Professional Tennis player, Alexander Metzler, Vice President Joomla, Karl Wrenkh, Restaurant Owner, Wrenkh - Wiener Kochsalon, Vienna, und Julia Dujmovits, professionelle Athletin.



Alexander Metzler "Viele Erwachsene sind fokussiert auf das Gerät und das fasziniert dann die Kinder. Die lernen durch Nachahmung. Wie sollen Kinder einen verantwortungsvollen Umgang damit lernen, wenn wir ihnen das falsch vorleben?"



Erich Artner "Nach so einem Marathon hat man ein Gefühl zwischen Stolz und Schmerz. Da geht es jedem Athleten gleich. Egal ob mit oder ohne Unterschenkel."



KEYNOTE | Florian Prokopetz, Abstauber, Stand-up-Comedian, freelance actor in the theatre, former rapper und Jean-Claude Mpassy, Abstauber, Influencer, fashion blogger & former Congolese national player präsentierten unter dem Titel "Always Ride The Right Horse - Sky X & The Freedom Of Streaming" das neue Sky Produkt.



TALK | Beim A1 eSports - 4GAMECHANGERS Finals - Chat moderiert von PULS 4 Moderator Philip Hajszan sprachen Marco Harfmann, Marketing Communications Director A1 Telekom Austria, Mirza Jahic, eSports Pro-Gamer, Mustafa Akcakaya, Super Smash Bros. Melee Athlet und Maximilian Heske ,Sky, Head of Digital Sports.



Mirza Jahic "Um die Professionalisierung anzutreiben, bräuchte man einfach noch viel mehr von diesen Events."



Das Finale des A1 eSports Smash Cups mit den Moderatoren Philip Hajzan und Oli Brunner und den Kommentatoren Alex Kuhn und Andi Brandl ist voll im Gang.



Das Musik-Finale am 4FUTURE-Tag gibt’s im Anschluss an das große Finale des A1 eSPORTS SMASH CUPS mit Grossstadtgeflüster. Auf der Global Stage werden sie eine schweißgeladene Show liefern.



