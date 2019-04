4FUTURE DAY: "Es ist fünf vor zwölf" - Lena Schilling

Wien (OTS) - PANEL | Bei der Session Future Job - moderiert von Nikolaus Donner, CEO Veritas - diskutierte Markus Raunig AustrianStartups, Managing Director,

Klaudia Bachinger WisR, Founder & CEO, Bernhard Ehrlich, 10.000 Chancen, Founder & CEO, Klaus Hochreiter, CEO & CO-Founder eMagnetix, New Work Pioneer, Mario Kwas, Business College, Founder & CEO, Christiane Holzinger, Entrepreneur, President Junior Chamber Austria, Markus Aulenbach, IT-Unternehmer, Lehrlingsbeauftragter der Fachgruppe UBIT der WKNÖ.



Christiane Holzinger "Noch sind wir technologisch nicht so weit, dass uns Künstliche Intelligenz von heute auf morgen alle Jobs wegnimmt. …Was auf uns zukommt ist flexibleres Arbeiten."



Markus Raunig "Klassische Arbeitsverhältnisse auf Lebenszeit werden wegfallen. Menschen werden Jobs gleichzeitig haben oder auch öfter mal arbeitslos sein."



KEYNOTE | Michael Strugl, Chairman Verbund, zum Thema "Renewable energy innovation as gamechangers for the future".



PANEL | Bei der Session Climate Crisis - moderiert von Corinna Milborn, PULS 4 Infochefin - diskutierten Marcella Hansch, Founder & CEO, Pacific Garbage Screening, Ernst Ulrich von Weizsäcker, Ehrenpräsident Club of Rome, Honorarprofessor Unversität Freiburg, Gernot Wagner, Author and Lecturer at Harvard University, Richard Lindzen, Sloan Professory Emeritus at MIT, Conrad Albert, Deputy CEO and General Counsel, ProSiebenSat.1 Media SE, Michael Strugl, Chairman Verbund, Philipp Wilfinger, Fridays for Future Vienna, Lena Schilling, Fridays for Future Vienna.



Lena Schilling "Wir müssen nicht mehr darüber reden, ob der Klimawandel von Menschen gemacht ist, sondern darüber, was wir ändern müssen. Es ist fünf vor zwölf, wir müssen aufwachen."



Conrad Albert "Wir haben eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Wir sind nie nur ein reines Wirtschaftsunternehmen. Wir sind Teil des gesellschaftlichen Diskurses."

"Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Wir, bei ProSiebenSat.1, haben dafür die 'Green Seven Week', die dieses Jahr unter 'save the ocean' steht."



Marcella Hansch "Wenn wir unsere Meere umbringen, dann entziehen wir uns unsere Lebensgrundlage. Meeresschutz ist Klimaschutz."



KEYNOTE | Tara Shirvani, European Comission (EBRD), Sustainable Infrastructure and Digitalization Specialist, sprach zu "Crypto Energy Consumption - Can we sustainable power the currency of the future?"



KEYNOTE | Ralf Möller, Schauspieler, Director, Bodybuilder & Businessman sprach bei "Fit&Smart" unter anderem zu seinem sozialen Engagement.



"Sich selbst zu motivieren und durchzubeißen ist ganz wichtig. Mein Tipp an alle Gamechanger ist 'never give up'," so Möller.



KEYNOTE | Maks Giordiano, kreait, Managing Partner Co-Founder zum Thema "Hyper Innovation in times of exponential developments".



PANEL | Bei der Session Generation Z - moderiert von Ali Mahlodji, Founder whatchado, sprachen Christian Scholz, Professor Emeritus, Universität Saarland, Martin Blank,Founder & General Manager, Storylution, Tom Doctoroff, Global Senior Advisor for Prophet, Richard Lindzen, Sloan Professory Emeritus at MIT, Verena Papik, CMO, Tunemoji, Gilberto Gaeta, Regional Director, Google Asia Pacific und Barbara Aigner, Founder & General Manager, Emotion Banking + Top Service Österreich.



Tom Doctoroff "The generation in China has so much opportunities and options - that's good! But at the same time the generation is scared of all the decisions."



Gilberto Gaeta "Generation Z will not take a job because it pays the most but because the company has good values."



Verena Papik "Stabilität fehlt. Die Generation hat Angst vor der Zukunft. Sie wissen, dass sie sehr wahrscheinlich nicht wie ihre Eltern ein Haus und einen Hund haben werden."



