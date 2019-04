FPÖ-Jenewein zu Krainer: „Verschwörungstheorien zum BVT sind längst widerlegt“

„Oppositionelles Lügengebäude ist bis auf die Grundmauern zusammengefallen“

Wien (OTS) - „Auch, wenn es der SPÖ-Abgeordnete Krainer nicht und nicht wahrhaben möchte, aber seine Verschwörungstheorien zum BVT sind längst widerlegt. Das oppositionelle Lügengebäude, mit dem man über Monate Medien verschiedenster Provenienz gefüttert hat, sind bis auf die Grundmauern zusammengefallen. Wenn Krainer nach wie vor seine Geschichten erzählt, so ist dies angesichts der Orientierungslosigkeit der SPÖ vielleicht menschlich verständlich, aus objektiver Sicht ist so ein Vorgehen jedenfalls nicht nachvollziehbar“, so heute der Fraktionsvorsitzende der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

„Es ist jedenfalls eine Tatsache, dass weder die Problematik rund um die ‚Identitären‘ noch um andere Rechtsextreme je Gegenstand bei der Hausdurchsuchung im BVT gewesen ist. Dementsprechend wurde dahingehend auch keinerlei Sicherstellungen durchgeführt. Wenn Krainer dies jetzt so gerne darstellen möchte, so unterstellt er damit der WKSTA Amtsmissbrauch, denn die WKSTA war zu jederzeit Herr des Verfahrens“, betonte Jenewein.

„Gerade Krainer und die SPÖ, die ja gerne das Betroffenheitsgesicht aufsetzen und an die staatspolitische Verantwortung appellieren, sind daran erinnert, dass das permanente Skandalisieren und bewusste Schlechtreden der staatlichen Institutionen das Vertrauen in die wichtigste Sicherheitsbehörde des Landes einerseits und in die unabhängige Justiz auf der anderen Seite weder Vertrauen stärken noch nachhaltig absichern werden. Gerade hier hätte die Opposition die Möglichkeit zu zeigen, dass es sich dabei nicht um reine Lippenbekenntnisse handelt. Aber das weiß Krainer ohnehin selbst“, betonte Jenewein.

