AVISO Demenz PK: Vieles schwindet. Aber nicht die Fähigkeit, das Leben zu genießen.

Vom guten Leben mit Demenz - Wie Lebensqualität für Betroffene und ihre Angehörigen möglich wird.

Wien (OTS) - Erinnerungslücken werden häufiger. Wörter wollen einem nicht einfallen. Sich in der Umgebung zu orientieren, wird immer schwieriger. Es ist schmerzhaft, diese Symptome an sich selbst oder an nahen Menschen zu erleben.

AVISO PK - Diakonie zum Thema Demenz

Was Leben mit Demenz für die Betroffenen und ihre Angehörigen bedeutet, wie ein gutes Leben mit Demenz möglich werden kann, und wie unsere Gesellschaft demenzfähig wird, darüber sprechen:



- Heike Schönbacher, Diakoniewerk, Demenz-Expertin aus der Praxis,

- Andrea Fried, Angehörige und ausgebildete Demenzbegleiterin (Validatorin)

- Maria Katharina Moser, Diakonie Direktorin

Datum: 18.04.2019, 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Medienarbeit

+43(0)664 314 93 95

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at