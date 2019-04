Selbstfliegende Hubschrauber, smarte Flugzeuge und Antriebe für Mini-Satelliten

LR Bohuslav: Wiener Neustadt international im Spitzenfeld

St. Pölten (OTS/NLK) - Wiener Neustadt hat im Bereich Luft- und Raumfahrt internationales Top-Format. Das ecoplus Innovationsforum „Luft- und Raumfahrt“ gab kürzlich exklusive Einblicke in die Pläne von Innovationstreibern wie Diamond Aircraft, Schiebel Elektronik, ENPULSION und der Fachhochschule. „Im Bereich der Luftfahrt und Raumfahrt sind Wirtschaft, Forschung und Ausbildung in Wiener Neustadt eng vernetzt. Der Standort hat sich zu einem international vielbeachteten Zentrum mit großem Wachstumspotenzial entwickelt. Derzeit entstehen rund 200 neue Arbeitsplätze. Luftfahrtzentrum und Raumfahrtzentrum im eigenen Land sind ein ganz spezielles Asset, auf das wir in Niederösterreich Stolz sind“ erläuterte Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav.

Wenn es um modernste Antriebe für Mini-Satelliten, um top ausgebildete Fachkräfte, um neue Materialien und Bauteile, smarte Flugzeuge und autonom fliegende Hubschrauber geht, führt am Technopol Wiener Neustadt kein Weg vorbei. Europäische Weltraumagentur und amerikanische Weltraumagentur setzen auf die Experten aus Wiener Neustadt.

„Dieses geballte Know-how am Standort hat dazu geführt, dass sich hier in den letzten Jahren ein Schwerpunkt im Bereich Luftfahrt und Raumfahrt etabliert hat, der national und international immer stärker an Bedeutung gewinnt. Die Vorteile unseres niederösterreichischen Technopol-Konzepts – themenspezifische Konzentration von Wirtschaft, Wissenschaft und Ausbildung an einem Standort – kommt hier voll zum Tragen und ist die Basis für den anhaltenden Erfolg“, so Bohuslav.

Wiener Neustadt hat im Bereich Luftfahrt eine lange Tradition: 1909 entstand hier das erste Flugfeld Österreichs, Pioniere der Luftfahrt versammelten sich ab diesem Zeitpunkt in Wiener Neustadt. Heute sind mehr als 1.000 Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung, Bildung und bei den produzierenden Unternehmen eng mit dem Thema verbunden. Beim ecoplus Innovationsforum „Luft- und Raumfahrt“ informierten Jürgen Heinrich, Managing Director von Diamond Aircraft, und Martin Komarek, Head of Markting bei Schiebel Elektronik, über aktuelle Innovations-und Ausbaupläne. In Summe werden in nächster Zukunft von beiden Unternehmen insgesamt 200 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgenommen. Über ein neues, durch das Land Niederösterreich gefördertes Projekt berichtete Nicole Dörr: In den kommenden drei Jahren werden zwei Metall-3D Druck Verfahren kombiniert, Oberflächen funktionalisiert und Sensorik integriert. Dadurch sollen neue Bauteile, unter anderem auch für die Luft- und Raumfahrt, möglich werden.

Organisiert wurde das Innovationsforum durch die Wirtschaftsagentur ecoplus. ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki dazu:

„Niederösterreich unterstützt die Entwicklung von Wiener Neustadt zu diesem international anerkannten Forschungs- und Innovationsstandort seit dem Jahr 2004 im Rahmen des Technopol-Programms. Die erfolgreiche Entwicklung zum Hot-Spot im Bereich Luft- und Raumfahrt wäre aber ohne die vielen beteiligten Einrichtungen nicht möglich gewesen.“

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse