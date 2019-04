UBTEC stellt seine neue visuelle Identität vor, die stärker das auf den Menschen fokussierte Konzept des Unternehmens reflektiert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - UBTECH, ein weltweit führendes Unternehmen für KI und humanoide Robotik, hat am 31. März 2019 im 7. Jahr nach Gründung der Firma eine neue visuelle Identität (VI) präsentiert. Das aktualisierte Logo verleiht UBTECH einen brandneuen Look.

Das neue Erscheinungsbild steht für UBTECHS Kompetenz in den Bereichen KI, Robotik, und das Verhältnis von Technologie, Intelligenz und Mensch.

UBTECH möchte in dieser Zeit, in der sich die KI in einer kritischen Phase der Entwicklung befindet, die Unternehmenswerte Optimismus und Nachhaltigkeit vermitteln und gleichzeitig den Glauben an diese Werte stärken, indem Robotik durch den Einsatz von am Menschen orientierten Technologien, die allen zugutekommen, in mehr Haushalten zugänglicher gemacht wird.

"UBTECH will lieber Roboter mit emotionalen Fähigkeiten als gefühllose Maschinen entwickeln", erklärte UBTECH Gründer und CEO James Zhou auf der Pressekonferenz für den Roboter Alpha Mini, die im September 2018 stattfand. "Wir haben Alpha Mini auf der Grundlage unserer Zielsetzung entwickelt, ein wirklich sinnvolles Produkt zu schaffen, das als Begleiter des Menschen dienen kann". Die neue visuelle Identität zeigt sowohl die Ausrichtung des Unternehmens auf den Menschen als auch UBTECHS kontinuierliches Engagement für die Entwicklung von Robotern, die emotionale Fähigkeiten aufweisen und eine gewisse Lebendigkeit vermitteln.

UBTECH plant die Umsetzung einer menschenorientierten Strategie über den gesamten Produktlebenszyklus von der Forschung und Entwicklung bis hin zum interaktiven Design mit fortwährender Erweiterung von Features und Anwendungsbereichen.

Das Unternehmen will benutzerfreundliche, interaktive und "gutgelaunte" Roboter entwickeln, die den Erwartungen der Menschen, mit denen sie je nach jeweiligen Präferenzen interagieren, entsprechen und die dazu beitragen, das Leben der Leute komfortabler zu gestalten.

UBTECH versteht sich als ein stärker personalisiertes Technologieunternehmen, das die traditionelle Auffassung, KI-basierte Roboter müssten auf unsentimentaler Technologie aufbauen, hinter sich lässt. Ganz im Sinne der optimistischen Einstellung, die sich allen Aspekten der Projekte manifestiert, an denen das Unternehmen beteiligt ist, möchte UBTECH kontinuierlich KI-basierte Produkte erstellen, die die Menschen mit freundlich gestalteter Technologie besser versorgen, unterstützen und begleiten können. Das Unternehmen plant darüber hinaus weitere Fortschritte auf der Grundlage seines Konzepts bei der Entwicklung von Robotern, wobei immer klar sein wird, dass die Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen stets Vorrang vor den Bedürfnissen der roboterbasierten Assistenten und Begleiter haben müssen.

