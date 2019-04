Der Wettlauf unserer Zeit am 4FUTURE Day

Wien (OTS) - KEYNOTE | Gerhard Wanek, UBIT der WKNÖ, zum Thema "Turning your passion into your future".



KEYNOTE | Ulrike Domany-Funtain,fit4internet, Secretary General zum Thema "Digital Competencies - so what?"



KEYNOTE | Roman Spitzer, OMV, Head of Exploration Geoscience, Thomas Jaud, OMV Turnaround & Reliability Management und Wolfgang Hofer, New Technology OMV, zum Thema "OMV Digital & Innovation".



Wolfgang Hofer "Wenn man ein Game changen will, muss man Bedrohungen zu Chancen machen!"



PANEL | Zur Session Future Jobs: required skills of a digitalized society vs. the impossibility of fast knowledge creation due to regulations - moderiert von Karin Bauer, Head of Department Career DER STANDARD diskutierten

Angelika Pallwein-Prettner, Partner Binder Grösswand, Boris Gloger, Profound Thinker, Author Scum pioneer, Joel Sng, CEO & Founder honestbee, Markus Tomaschitz, Human Resources AVL, Thomas Olbrich, Human Resource Manager karriere.at, Margarete Schramböck, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Eva Maria Leitner, Senior Director Customer Service and Human Resources DHL Express Austria.



Thomas Olbrich "Einer der wichtigsten Fähigkeiten der Zukunft ist die soziale Kompetenz!"



Markus Tomaschitz "Es ist ein Wettlauf zwischen Technologie und Bildung."



Boris Gloger "Die USA macht's vor: Self-directed Learning ist das neue Modell. Hier können Menschen das lernen, was sie denken, was für sie das Richtige ist."



KEYNOTE | Veronika Cottlehuber, Head of Digital Service Center Europe Siemens sprach zum Thema "Shaping your future workplace in the era of digitalization".



MUSIC ACT | Ebenso LIVE on Stage: Senkrechtstarterin Mathea, die mit ihrem Nr.1-Hit „2x“ auf der Global Stage begeisterte. Als Special-Guest sorgte sie für eine besondere Stimmung zwischen spannenden Panels zu Trending Topics und beweist, weshalb sie aus den heimischen Radios nicht mehr wegzudenken ist.



PANEL | Zur Session Female Business goes Future - moderiert von Uschi Fellner, wienlive Zeitschriften, publisher, Chief Editor - diskutierten Andrea Springer, Owner & Managing Director Springer Reisen, Romy Sigl, Founder CoWorking Space, Julia Baumgarten, Co-Founder of Granola Love & MissFinnland, Klaudia Stengg, General Practitioner, FissMed.



Klaudia Stengg "Aus der Vision eine Mission machen! ...und Frau bleiben. Seit Jahrtausenden beweisen Frauen weibliche Qualitäten und Kraft."



Romy Sigl "Do what you love! Das ist essentiell für die Arbeitskultur, die wir schaffen."



PANEL | Zur Session Women in Tech - moderiert von Alexandra Wachter, PULS 4 Moderatorin - diskutierten Anita Ngai, Chief Revenue Officer Klook, Gabriele Zedlmayer, Social Innovator, Volunteer & Advidsor, Sadia Bashir, CEO & Founder PixelArt Games Academy, Shinta Dhanuwardoyo, Founder & CEO bubu.com, Odelia Torteman,Fintech Sector Manager, Deloitte, Eveline Wagner,Managing Director, Mondi Korneuburg.



Anita Ngai "We are not asking for a different treatment. We are just asking for a fair treatment."



Eveline Wagner "Women show that we can think out of the box."



PANEL | Bei der Session Female Business Goes Future II - moderiert von Uschi Fellner, wienlive Zeitschriften, publisher, Chief Editor - tauschten sich Katharina und Laura Habel, Founder, Big Power Fitness Snack, Andrea Lehner, CEO Agentur Andrea Lehner, Nina Saurugg, Owner, Designer, Filmmaker, TV-Host VIENNINA aus.

Nina Saurugg "Ich bin als Unternehmerin alles in einem. Ich mache die Finanzen, das Kreative, den Kontakt mit den Kunden und so weiter."



