Mandl: Innovationsstrategie der WKÖ weist Weg in die Zukunft

Bildung und Innovation sind entscheidend für den Wohlstand in Österreich.

Klagenfurt (OTS) - Begrüßt hat Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl die heute von WKÖ-Präsident Harald Mahrer vorgestellte Innovationsstrategie der Wirtschaftskammer Österreich. Es sei von größter Wichtigkeit nicht nur für die rund 526.000 heimischen Unternehmen, sondern auch für ihre 2,4 Millionen Beschäftigten, Österreichs Rolle an der Spitze Europas zu festigen, betonte Mandl:

„Und wir leisten damit auch einen Beitrag für ein erfolgreiches Europa im wirtschaftlichen Wettstreit mit den USA und China. Bei der standortrelevanten Forschung, Entwicklung und Innovation dürfen wir keinesfalls ins Hintertreffen geraten.“

Mandl würdigte in diesem Zusammenhang auch das wirtschaftliche Verständnis der Bundesregierung, die den Wirtschafts- und Lebensstandort Österreich mit einer neuen Forschungs-, Technologie-und Innovationsstrategie unterstützen werde. Der Startschuss dafür soll noch im heurigen Jahr fallen. Mandl: „Bildung und Innovation -die beiden aktuellen Schwerpunktthemen der WKÖ - sind die Schlüsselfaktoren, die in den nächsten Jahren über den Auf- oder Abstieg unseres Landes und damit über den künftigen Wohlstand in Österreich entscheiden werden.“

