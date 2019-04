Krainer: Kickl behauptet zu BVT-Razzia dreimal die Unwahrheit

Es wurden Akten gesichtet, beschlagnahmt und mitgenommen

Wien (OTS/SK) - Die heutigen Behauptungen von Innenminister Kickl zu der von ihm organisierten Razzia beim BVT sind gleich mehrfach unrichtig, stellte der SPÖ-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss, Jan Krainer am Mittwoch fest. Kickl behauptet, Akten würden im BVT nur elektronisch geführt, seien niemals Gegenstand der Hausdurchsuchung und immer in der Hand des BVT gewesen. Das ist falsch. Erstens wurden bei der Razzia im Extremismusreferat tausende Seiten ausgedruckter Akten durchstöbert und davon hunderte Seiten mitgenommen. Zweitens wurden gigabyteweise Datenträger beschlagnahmt und ebenfalls von der EGS unter der Führung eines FPÖ-Funktionärs mitgenommen. Womit drittens die Behauptung Kickls, all diese Daten seien immer in der Hand des BVT gewesen, logischerweise ebenfalls unrichtig ist, schloss Krainer. **** (Schluss) ls/PP/mp

