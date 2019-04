Cambium Networks kündigt neue fixe drahtlose Breitband-Lösungen vom Typ "ePMP 802.11ac Wave 2" an

Rolling Meadows, Illinois (ots/PRNewswire) - Cambium Networks, ein führender weltweit aktiver Anbieter von Lösungen zur drahtlosen Vernetzung, kündigte heute neue Drahtlos-Breitband-Lösungen vom Typ ePMP(TM) an, um zuverlässige und erschwingliche Konnektivität zu ermöglichen. Die neuen Lösungen, die die Plattform "ePMP 3000 MU-MIMO" erweitern, ergänzen das Portfolio: Sie bieten ein konnektorisiertes Teilnehmermodul und einen GPS-synchronisierten, robusten Zugangspunkt, die beide zahlreiche Deployment-Möglichkeiten mit Antennen von Drittanbietern eröffnen. Diese Neuzugänge im ePMP-Portfolio erweitern die Möglichkeiten drahtloser Konnektivität für Dienstanbieter sowie Unternehmens- und industrielle Betreiber, die mithilfe Cambium Networks' "Wireless Fabric"-Portfolio von Konnektivitätslösungen Konnektivität schaffen.

Die Lösungen helfen Drahtlos-ISP- (WISP-) Netzbetreibern, ihre Investition in die installierte Basis bestmöglich zu nutzen

ePMP 3000L - Der ePMP 3000L, optimiert für Abdeckungsgebiete mit geringer Dichte, bietet Micro-POP-Konnektivität. Dieser "802.11ac Wave 2"-Zugangspunkt mit MIMO-Technologie bietet bis zu 600 Mbps Headline-Datenrate in den Bändern 5150 bis 5950 MHz und nutzt GPS-Synchronisierung für Skalierbarkeit und hohe spektrale Effizienz. Der ePMP 3000L ist ein konnektorisiertes IP67-Gerät und kann zur gezielten Abdeckung mit einer Sektor-, schmal bündelnden oder omnidirektionalen Antenne ausgerüstet werden.

ePMP Force 300 CSM Subscriber Module - Zur Vernetzung schwer zu erreichender Orte liefert das "802.11ac Wave 2 Force 300 CSM" bis zu 600 Mbps Headline-Datenrate in den Kanälen 20, 40 und 80 MHz unter Nutzung von 2x2-MIMO-Technologie. Das Gerät ist konnektorisiert, um für Anwendungen mit leicht erhältlichen Schüsseln und Hornstrahlern angepasst werden zu können.

ePMP Force 130 - Mit bis zu 140 Mbps Durchsatz eignet sich das ePMP Force 130 ideal für Anwendungen mit kurzen Entfernungen, für Anwendungen mit Backhaul hoher Kapazität oder für Multipoint-Anwendungen. Das Modul, das in den Bändern 5150 bis 5970 MHz und 2,4 GHz betrieben wird, besitzt QoS- sowie Verwaltungsfunktionen. Das ePMP Force 130 ist in den Regionen APAC, CALA und EMEA erhältlich.

"Wir freuen uns sehr, dass das ePMP-Portfolio von Cambium Networks weiter um neue SMs und APs basierend auf der neuesten "802.11ac Wave 2"-Technologie erweitert wird," so Mitchell Block, President von NetOps Communications. "Cambium Networks versteht den WISP-Markt und setzt sich dafür ein, verschiedene Produkte in verschiedenen Portfolios zu entwickeln. Die Funktionen für die Rückwärts- und Vorwärts-Kompatibilität der ePMP-Plattform helfen uns sehr dabei, unsere Migration auf neue Technologien zu planen, während wir unsere derzeitigen Investments schützen. Man erkennt, dass Cambium Networks sich dafür einsetzt, seinen Kunden zu helfen, immer bessere Netze anzubieten und mit der Nachfrage deren Kunden Schritt zu halten."

"Wir freuen uns ungemein, dass wir die Produkte "ePMP3000L", "F300CSM" und "F130" neu im Markt einführen konnten. Die neu hinzugekommenen Produkte - nach der Einführung des Produkts "ePMP3000" - bieten Netzbetreibern für deren Bedarf in der Tat mehr Flexibilität. Die Produkte passen perfekt in den wachsenden Bedarf von Betreibern, die nach hoch leistungsfähigen Lösungen in Deployment-Modellen mit geringerer Dichte suchen", so Sakid Ahmed, Vice President des Bereichs "ePMP Business" bei Cambium Networks. "ePMP bietet einen eleganten Migrationspfad mit Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität von 802.11n bis 802.11ac Wave 2 mit 4x4 MU-MIMO und fortgesetztem Investitionsschutz, während sich der 802.11-Standard immer weiter entwickelt."

Netzbetreiber können über die kostenlose Software "LINKPlanner" rasch hoch zuverlässige Verknüpfungen erstellen und mithilfe des kostenlosen End-to-End-Verwaltungssystems cnMaestro(TM) die Leistung überwachen und das Netz verwalten.

ePMP-Produkte sind jetzt über Wiederverkäufer von Cambium Networks erhältlich.

Informationen zu Cambium Networks

Cambium Networks ist ein führender weltweit aktiver Anbieter von Drahtlos-Konnektivitätslösungen, die Verbindungen ermöglichen - zwischen Menschen, Orten und Dingen. Spezialisiert darauf, eine End-to-End-Drahtlosstruktur zuverlässiger, skalierbarer, sicherer und Cloud-gemanagter Plattformen anzubieten, die ihre Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen erbringen, versetzt Cambium Networks Dienstanbieter und Betreiber von Unternehmens-, Industrie- und Behördennetzen in die Lage, Konnektivität zu schaffen, die ihnen durch ihre Intelligenz Vorteile erbringt. Cambium Networks hat seinen Stammsitz außerhalb von Chicago und unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, im Vereinigten Königreich und in Indien. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über eine Reihe weltweit aktiver Vertreiber seines Vertrauens. www.cambiumnetworks.com

