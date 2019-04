ORF SPORT + mit dem Handball-EHF-Cup-Spiel Österreich – Spanien

Auch am 11. April: Tischtennis-WM-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 11. April 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der „WM-Pressekonferenz mit Weltstars“ des österreichischen Tischtennisverbands um 12.00 Uhr und vom Handball-EHF-Cup-Spiel Österreich – Spanien um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Beachvolleyball Major Vienna 2018 (Finale Damen) um 19.00 Uhr und von der Vorarlberger Sportnacht 2019 um 22.00 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, das Sport-Bild um 22.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Bei der „WM-Pressekonferenz mit Weltstars“ des österreichischen Tischtennisverbands anlässlich des WM-Trainingscamps in Faak am See mit dem chinesischen Nationalteam und allen amtierenden Olympiasiegern sowie der bevorstehenden Weltmeisterschaften in Budapest sind am 11. April in Drobollach am Faaker See Hans Friedinger (ÖTTV-Präsident), Liu Guoliang (Chinas TT-Präsident), Ma Long (Olympiasieger China), Ding Ning (Olympiasiegerin China), Daniel Habesohn (Österreichs Nummer 1, Doppel-Europameister), Robert Gardos (Doppel-Europameister, Staatsmeister), Stefan Fegerl (Vize-Europameister), Sofia Polcanova (Nummer 1 Europas, Triple-EM-Medaillengewinnerin), Peter Eckel (ÖTTV-Vizepräsident Sport), Karl Jindrak (ÖTTV-Sportdirektor), Qian Qian-Li (ÖTTV-Bundestrainer Herren), Liu Yan Jun (ÖTTV-Bundestrainer Damen) und Karl Waldhauser (KTTV-Präsident) mit dabei. Reporter ist Michael Roscher.

Der EHF EURO CUP geht in die zweite Runde. Für Österreichs Herren stehen damit die Duelle mit dem aktuellen Europameister Spanien an. In der Qualifikation zur EHF EURO 2018 stand man sich zuletzt gegenüber und brachte die Iberer in Innsbruck beinahe zu Fall. Kommentator ist Andreas Blum, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

Details unter https://presse.ORF.at. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 10. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

