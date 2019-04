NetComm gewinnt Edison Award für bestes Telekommunikationsmarketing für Selbstinstallationskampagne von festen 5G-Drahtlossystemen

Sydney (ots/PRNewswire) - NetComm hat den prestigeträchtigen Commsday 2019 Edison Award für die beste Telekommunikationsmarketinginitiative für unsere Selbstinstallationskampagne für feste 5G-Drahtlossysteme erhalten, die Anfang des Jahres auf dem Mobile World Congress in Barcelona gestartet wurde.

Die Preisrichter des Edison Award verliehen diese heiß begehrte Auszeichnung an NetComm aufgrund unserer exzellenten Kampagne, die internationale Aufmerksamkeit der Netzbetreiber für das sich selbst installierende Produkt für feste 5G-Drahtloskommunikation auf sich zu ziehen, wobei NetComm andere Kandidaten wie Optus, das von SingTel unterstützt wurde, Superloop und Aussie Broadband hinter sich ließ.

NetComm lieferte eine vielschichtige, strategisch ausgerichtete Kampagne, die zielgerichtete Onlinewerbung verwendet, um die Social-Media-Bemühungen voranzutreiben, mit denen Interesse und Aufmerksamkeit an und für das sich selbst installierende Produkt für feste 5G-Drahtloskommunikation in der internationalen Gemeinschaft der Telekommunikationsanbieter generiert wurde.

Gestützt durch die ursprüngliche Kampagne für die Selbstinstallation fester 5G-Drahtloskommunikation, die am 30 Januar gestartet wurde, war NetComm trotz des stark wettbewerbsfähigen Marktes, auf dem Mobile World Congress in der Lage, bei Telekommunikationsanbietern, Medien und Analysten starkes Interesse an unserem sich selbst installierenden Produkt für feste 5G-Drahtloskommunikation zu erzeugen.

Els Baert, Director of Marketing & Communications bei NetComm sagte:

"Wir sind hocherfreut und fühlen durch die Auszeichnung mit dem Commsday Edison Award 2019 für die beste Telekommunikationsmarketinginitiative für unsere Kampagne über sich selbst installierende 5G-Drahtloskommunikation absolut geehrt.

NetComm ist sehr stolz darauf, dass wir es geschafft haben, eine sehr erfolgreiche Kampagne zu schaffen, die in Bezug auf das Erregen von Aufmerksamkeit durch unsere bahnbrechende Kampagne für sich selbst installierende Drahtloskommunikation fantastische Ergebnisse erzielen konnte.

Das herausbringen neuer Produkte im Rahmen des Mobile World Congress ist eine Herausforderung, da auf dem Markt so viel Bewegung stattfindet, dass wir eine Kampagne schaffen mussten, die alle anderen in den Schatten stellt.

Die Ergebnisse sprechen für sich selbst und wir bei NetComm hatten aufgrund unserer Kampagne den bislang erfolgreichsten Mobile World Congress und konnten für unser sich selbst Installierendes 5G-Drahtloskommunikationsprodukt das Interesse von Telekommunikationsanbietern und Analysten auf der ganzen Welt erwecken.

Bisher war NetComm ein Geheimtipp in der internationalen Telekommunikationsbranche, aber nun wird aus gutem Grund nicht länger ein Geheimnis um uns gemacht."

Informationen zu NetComm

NetComm (ASX: NTC) ist ein internationales Entwicklungsunternehmen für Lösungen, die in der Lage sind, die Lücke zwischen Glasfaser und Zuhause, Gerät oder Maschine zu schließen. In einer Welt, in der es wichtig ist, dass jeder vernetzt ist, werden Lösungen für festes Drahtlosbreitband, drahtloses M2M/industrielles IoT und Glasfaser bis zur Verteilstelle (FTTdp) besonders maßgeschneidert, um für Einsätze mit besonderen Herausforderungen geeignet zu sein. Wir bei NetComm sind uns dessen bewusst, dass einzelne Lösungen nicht für alle Situationen geeignet sind. Jeder Betreiber, Spediteur und jedes Unternehmen ist anders, weshalb wir die richtige VDSL-, Gfast-, 4G- und 5G-Lösung einrichten, um deren besonderen Anforderungen an das Netzwerk, den Markt und die geographischen Bedingungen weltweit erfüllen zu können. Das im Jahr 1982 gegründete Unternehmen NetComm ist ein weltweit bekannter Pionier im Bereich Kommunikationstechnologien für First-Data. www.netcommwireless.com

Medien:

Bild: Steve Collins, NetComm Interim CEO und Els Baert, NetComm Director of Marketing & Communications.

https://www.dropbox.com/s/48p1xu3v9s9e1f4/Steve%20%26%20Els.jpg?dl=0

Rückfragen & Kontakt:

Tony Brown

Head of Corporate Affairs, NetComm

E-Mail: tony.brown @ netcommwireless.com

Foto : mma.prnewswire.com/media/858632/NetComm_Interim_CEO_Steve_Collins_and_Director_of_Marketing___Communications_Els_Baert.jpg

Logo : mma.prnewswire.com/media/737282/NetComm_Logo.jpg