"Live happy" Patch Adams eröffnete den 4FUTURE DAY am 4GAMECHANGERS Festival

Das 4GAMECHANGERS Festival ist durchgehend im Livestream unter www.4gamechangers.io verfügbar.

Wien (OTS) - Den gestrigen Abend des 4STARTUPS-Days schlossen die deutsche Pop-Rock-Band Silbermond und die schwedischen Alternative Rock Heroes Mando Diao mit einer fulminanten Performance ihrer besten Songs und Hits. Dabei sorgten sie beim 4GAMECHANGERS-Publikum für ausgelassene Stimmung.



Der große Tag der Zukunftsthemen auf dem 4GAMECHANGERS Festival 2019 ist bereits im vollen Gang.



OPENING

ProSiebenSat.1 PULS 4 CEO Markus Breitenecker, CEO von ProSiebenSat.1. Media SE Max Conze und ProSiebenSat.1 PULS 4 CCO Michael Stix hießen heute am zweiten Festival-Tag die 4GAMECHANGERS-Gäste auf der Global Stage willkommen.



Patch Adams (Director Gesundheit! Institute) eröffnete heute mit seiner ergreifende Rede „How to design yourself - How to be a Game Changer and how to be a better person“ den 4FUTURE-Tag.

"Live happy", so Adams. "I decided to never have another bad day... I decided to hold six qualities in my behavior at all times: happy, funny, lovin', corporative, creative and faithful. So I haven't had a bad day in 55 years"



PANEL | Zur ersten Session Education 4.0: Taking more than an educated guess- with a global view - moderierte von Nikolaus Donner, CEO Veritas Bildungsverlag - diskutierten Dorothee Ritz, General Manager Microsoft Austria, Gerald Lembke, Expert-Network Digital Business, Digital Learning Young Generation Management, Mark Hon, Chairman & Founder Sugar Venture Builder, Stefan Dörfler CEO Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Rohayl Varind, Founder Slum School, Heidrun Strohmeyer, CDO, Head of the Directorate IT, Digitalisation & Media at the Federal Ministry of Education, Melina Schneider, Head of Educational Department, Austrian Federal Economic Chamber.



Rohayl Varind "We wanted something different, something automated in Pakistan. Millions of children are still out of school in Pakistan. Digital literacy is the only way forward. This is the only way out for us to evolve our country."



Gerald Lembke "Es ist ein Dilemma: Auf der einen Seite die digitale Euphorie und auf der anderen Seite der Nonsense, dass wir Kindern schon in jüngsten Jahren das Tablet in die Hand drücken."

Keynote | Future GameChangers - Co-Lab by Motion4Kids & DaVinciLab mit Philipp Newald, Founder motion4kids und Anna Gawin, Founder DaVinciLab.



Philipp Newald "Nur jedes dritte Kind in Österreich bewegt sich im Alltag aktiv. Auch Kinderdepressionen nehmen zu und die Aufmerksamkeitsspanne geht zurück."



Mark Hon "We are teaching our students and us self-awareness. In what environment do you perform well? Once you know that, you can be successful in life."





PANEL | Bei der Session The Unequal Equality of Social Justice: Let's repaint the picture of consciousness and conscience! - unter der Moderation von Rita Isiba, Founder Aphroean Partners diskutierten Bettina Vogler-Trinkfass, Country Manager Procter & Gamble Austria, Therese Kaiser,CEO KATHE, Japleen Pasricha, Founder & Editor-in-chief Feminismn in India, Klaus Schwertner, Managing Director Caritas der Erzdiözese Wien, Diajeng Lestari, CEO & Founder HIJUP, Thomas Lichtblau, Executive Director BIPA, Christine Catasta, Senior Partner PwC.

Therese Kaiser sagte dazu: "Man kann Diversity so gut mit ökonomischen Statistiken untermauern. Aber der Mehrwert liegt nicht nur im Profit eines Unternehmens, sondern es geht darum, wie wir leben und arbeiten wollen."



Thomas Lichtblau "Es darf keinen Unterschied machen, welches Geschlecht ich habe oder wie alt ich bin. Die Leistung muss im Vordergrund stehen. Dabei ist auch wichtig, Transparenz zu schaffen."

Japleen Pasricha "A lot of women and marginalized groups in India use Social Media because there they can voice their opinion. It is important to us to bring different voices to the table."

