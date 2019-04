ADMIRAL präsentiert David Hasselhoff als neuen Markenbotschafter

Gumpoldskirchen/Wien (OTS) - ADMIRAL stellte im Rahmen des ICONVIENNA Brand Global Summit im Novomatic Forum ihre neue Kooperation mit David Hasselhoff vor. Mit mehr als 250 Filialen und einem exklusiven Glücksspielangebot an rund 150 Standorten gehört ADMIRAL zu Österreichs führenden Anbietern bei Sportwetten und Glücksspiel. Nun konnte man den weltbekannten Entertainer und Kult-Serienstar als Markenbotschafter gewinnen. „The Hoff“ steht künftig im Zentrum der neuen ADMIRAL-Markenkampagne, die im Frühsommer gelauncht wird.

ADMIRAL setzt für seinen Markenauftritt erstmals auf ein Testimonial und hat dafür eine wahre Ikone an Bord geholt: David Hasselhoff zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten internationalen Serienstars. Der Kult gewordene Entertainer, der 2019 auch drei Konzerte in Österreich gibt, begeistert seine Fans mehr denn je. Vor wenigen Tagen kam Hasselhoff nun erneut nach Österreich, wo er gestern Abend erstmals als Gesicht für den neuen Werbeauftritt von ADMIRAL vor der Kamera präsentiert wurde. Erste Spots entstehen bereits. Der Start der Kampagne ist für Frühsommer 2019 geplant.



Für Paul Kozelsky, Geschäftsführer der ADMIRAL Sportwetten GmbH, war die Zusammenarbeit mit Hasselhoff von äußerst positivem Spirit geprägt. „Wir möchten den Kunden und Gästen mit unserem Sportwett- und Glücksspielangebot in den Filialen und Sportbars abwechslungsreiche sowie spannende Unterhaltung bieten. Als Entertainment-Profi verkörpert David Hasselhoff diesen Spirit perfekt, deshalb bin ich sehr stolz auf diese Kooperation“, berichtet Kozelsky.



Dr. Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG, freut sich über die Partnerschaft: „David Hasselhoff hat als geborener Entertainer, Sänger und TV-Star Kultstatus erreicht. Da er ein großer Österreich-Fan ist und sich trotz seiner internationalen Erfolge besonders mit den heimischen Fans verbunden fühlt, passt er perfekt zu unserer Marke.“



„Ich bin begeistert von dieser Zusammenarbeit, denn ich bin ein riesiger Sportfan. Egal ob Fußball-WM oder Eishockey, die Spannung und die Atmosphäre sind einfach einzigartig. Dabei fiebere ich mit den Athleten und den Zusehern mit. Es freut mich sehr, dass ich als Markenbotschafter nun öfter in Österreich sein kann: Das Land ist einfach wunderschön und das österreichische Publikum ist spitze“, so Hasselhoff über sein Engagement bei ADMIRAL.



Konzipiert und umgesetzt wird die Branding Kampagne von Kobza and The Hungry Eyes (KTHE), die auch den neuen Werbespot mit David Hasselhoff produziert. Mit dem Launch der neuen Werbelinie im Frühsommer wird die Kampagne auch auf anderen Kanälen wie Print, Online und Social Media ausgerollt. Fans von „The Hoff“ kommen dabei nicht zu kurz, denn David Hasselhoff kommt diesen Herbst gleich drei Mal nach Österreich, mit Konzerten in Innsbruck, Wien und Graz.



