VP-Schwarz ad Landes-Elternverband Wien: Rote Geiselhaft sofort beenden

Einst neutrales Gremium wird zu SPÖ-Vorfeldorganisation - Protest des Katholischen Familienverbandes - Ludwig muss diesem Treiben ein Ende setzen

Wien (OTS) - Als „absolut skandalös“ bezeichnet Sabine Schwarz, Bildungssprecherin der Volkspartei Wien, die gestrigen Vorgänge bei der Vollversammlung des Landes-Elternverband Wien (LEVW). Der Katholische Familienverband verließ aufgrund der überbordenden und nicht abgesprochenen roten Einflussnahme und Aktionen der „Kinderfreunde“ geschlossen die gestrige Sitzung und legte die Zusammenarbeit nieder. Als Beispiel führt Schwarz den Alleingang bei den Deutschförderklassen an. „Schon lange agieren die roten Kinderfreunde parteipolitisch und nicht, wie es sein sollte, überparteilich im Sinne der Eltern. Anstatt sich ehrlich um die Anliegen der Eltern zu kümmern, wurde der Verband in die rote Geiselhaft genommen. Der Schritt des Katholischen Familienverbandes ist damit nur konsequent“, so Schwarz weiter.

Einmal mehr zeige sich, dass es der SPÖ nur dann um Zusammenarbeit geht, wenn man derselben Meinung ist – andere Ansichten sind unerwünscht. Damit verliert Wien ein weiteres, unabhängiges Sprachrohr für Wiens Pflichtschul-Eltern. „Der LEVW ist zu einer Vorfeldorganisation der SPÖ geworden“, hält die Bildungssprecherin fest.

Aus ideologischer Verblendung werden die Rechte der Eltern auf ein unparteiisches Mitspracherecht aberkannt. Es wäre höchst an der Zeit, Wiens Schulpolitik aus der Geiselhaft der SPÖ zu befreien, denn: wohin der Weg der SPÖ in der Bildungspolitik geführt hat, zeigt jeder Bildungsvergleich gemäß dem Motto: „Willst Du Wien oben sehen, musst Du die Tabelle drehen.“ Abschließend appelliert Schwarz an Bürgermeister Ludwig, diesem Treiben ein Ende zu setzten – denn es sollte in erster Linie um die Interessen der Kinder gehen, statt um parteipolitische Ideologie.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien