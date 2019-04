„Hommage an Frank Sinatra“ im Bezirksmuseum 23

Wien (OTS/RK) - Im Liesinger Bezirksmuseum (23., Canavesegasse 24) würdigt der Wiener Unterhalter Michael Perfler am Freitag, 12. April, den US-Entertainer Frank Sinatra (1915 – 1998) mit der mitreißenden Tribute-Show „Eine Hommage an Frank Sinatra“. Ab 19.00 Uhr hört das Publikum im Festsaal des Museums alte Hits wie „Strangers In The Night“, „Moon River“ und „New York, New York“. Zwischen den Liedern erzählt Perfler über das Leben und die Karriere Sinatras, der früher den Beinamen „Ol‘ Blue Eyes“ hatte. Der Eintritt zu dem schwungvollen Musik-Abend ist frei. Spenden der Zuhörerschaft nimmt das ehrenamtliche Museumsteam (Leiter: Maximilian Stony) freudig entgegen. Auskunft: Telefon 869 88 96. Anfragen an die Bezirkshistoriker-Mannschaft per E-Mail: bm1230@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Unterhalter Michael Perfler: www.perfler-arts.com/

Entertainer Frank Sinatra: www.sinatra.com/

Bezirksmuseum Liesing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 23. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/liesing/

